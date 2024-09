S2E è Lookout MSSP: servizi gestiti all’avanguardia per i dispositivi mobili

S2E, società di consulenza che opera in ambito business technology a supporto della trasformazione digitale delle organizzazioni, annuncia il programma MSSP di Lookout – fornitore di Data-Centric Endpoint to Cloud Security Services -, volto a migliorare la sicurezza e accelerare il business dei suoi clienti. S2E, come MSSP (Managed Security Service Provider) sfrutta la potenza della piattaforma di sicurezza Lookout per proteggere le aziende dalle minacce sui propri mobile device con un approccio efficace e sicuro alla gestione e alla protezione degli endpoint aziendali.

Grazie all’uso massiccio degli smartphone, i dati sono diffusi su reti, cloud e app e i rischi per la privacy personale e per i dati aziendali di subire attacchi mirati di phishing mobile sono in continuo aumento. Lookout ha sviluppato una piattaforma in grado di monitorare, rilevare e rispondere rapidamente ad ogni livello di minaccia, senza violare la privacy degli utenti. Con oltre 345 milioni di app analizzate e 219 milioni di device protetti in tutto il mondo, Lookout Mobile Endpoint Security previene dai tentativi ingannevoli di furto di informazioni sensibili, impedisce che software dannosi o app compromettano la sicurezza, difende la trasmissione di dati su reti non protette o rischiose e protegge i dispositivi dagli exploit bloccando gli attacchi che sfruttano le vulnerabilità del sistema operativo. Queste funzionalità, e altre ancora, consentono di impostare policy che impediscono le violazioni della conformità e bloccano le minacce prima che possano causare danni alle imprese.

L’esperienza di S2E nel settore della sicurezza offre la possibilità di implementare ed integrare la piattaforma Lookout Security con le principali soluzioni MDM/IAM/SIEM, attraverso un unico punto di contatto, per gestire e supportare tutti i sistemi adottati con vari tipi di servizi, dal Service Desk personalizzato 8×5 / 24×7 ai servizi di Managed Detection Response (MDR). Lookout protegge l’intero percorso dei dati, combinando le principali funzionalità di sicurezza degli endpoint mobili e del cloud, all’interno di un’unica piattaforma, fornendo pieno controllo e visibilità sui dati aziendali archiviati o in uso.

“Le organizzazioni fanno sempre più affidamento agli MSSP per aiutarli a mitigare il volume dei cyber attacks. Con Lookout consentiamo alle aziende di difendersi dalle minacce sui loro dispositivi mobili che sono sempre più presi di mira dai criminali informatici e fungono da gateway per i dati sensibili”, dichiara Daniele Sovia, Mobility BL Manager di S2E. “S2E garantisce ai clienti la protezione su dati e informazioni legati alla privacy e all’identità attraverso misure di sicurezza proattive e dinamiche”.

Le competenze di S2E in questo settore sono state riconosciute da Lookout con il livello Elite del Partner Program. S2E fornisce il supporto ai propri clienti per sviluppare, adottare, mantenere e monitorare la corretta postura di sicurezza con servizi di qualità e valore nel rispetto delle regole di conformità. Sono soluzioni su misura e prodotti verticali per soddisfare le esigenze di business più complesse, costruite per garantire scalabilità e disponibilità, assicurando standard architetturali, di sicurezza, qualità, garanzia, integrazione e DevOps di livello enterprise. I dati sono un asset aziendale fondamentale da monetizzare, pertanto S2E aiuta i clienti a definire la loro strategia di trasformazione delle informazioni e ad adottare soluzioni innovative e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per diventare organizzazioni data-driven vincenti.

“Siamo lieti di annunciare che S2E, nostro partner Elite, ha completato con successo la qualifica di Managed Service Provider, consolidando ulteriormente la nostra collaborazione”, ha affermato Jean Christophe Prudhomme, South Europe Channel Manager di Lookout. “Grazie all’esperienza di S2E ed alla nostra tecnologia avanzata per la protezione dei dati, siamo certi di poter offrire una difesa efficace alle aziende contro le minacce in continua evoluzione.”