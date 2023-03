TCL è official partner degli Azzurri di calcio. Lo ha annunciato lo stesso produttore leader nella classifica OMDIA nella categoria Mini LED e Top 2 TV che, a poco meno di tre settimane dalla partita di esordio degli Azzurri per le qualificazioni al Campionato Europeo del 2024, è official partner delle Nazionali Italiane di calcio fino al 2026.

Il nuovo progetto, voluto con grande forza dal management del brand che, da sempre, si impegna nel sostenere l’intrattenimento sportivo, riguarda tutte le Squadre Nazionali, quelle maschili, femminili, giovanili, futsal, beach soccer e e-sport.

TCL è official partner degli Azzurri: calcio di inizio il 23 marzo

Il fischio di inizio di questa partita, che vede FIGC e TCL giocare fianco a fianco, sarà il 23 marzo 2023 con Italia – Inghilterra, in programma allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, dove per la prima volta il logo TCL sarà presente, come unico brand di elettronica di consumo, in diverse zone: dai LED a bordocampo al maxischermo, sui backdrop per interviste e conferenze stampa ed a “Casa Azzurri”, l’area hospitality delle Nazionali.

Come sottolineato da Andrea Musella, Country Manager di TCL in Italia: «Un sogno nel cassetto che finalmente è diventato realtà. La partnership con le Nazionali Italiane di calcio rappresenta la nostra determinazione nel voler continuare a crescere nel mercato italiano con tutte le categorie prodotto in cui siamo presenti nell’elettronica di consumo. Il mondo del calcio rappresenta la massima espressione di un principio a noi tanto caro: per vincere si deve poter contare sul gioco di squadra».

Per Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio: «È una grande soddisfazione per la FIGC inaugurare questa partnership. TCL è un’azienda leader a livello mondiale, perché ha fatto della ricerca e dello sviluppo la sua caratteristica distintiva, e ci ha mostrato da subito un interesse e una passione incredibili per la maglia Azzurra e per i suoi appassionati. Insieme raggiungeremo importanti traguardi».