Technology Reply vince il premio Oracle Partner Awards 2024 – Europe South Innovation

Oracle ha annunciato che Technology Reply è la vincitrice dell’Oracle Partner Awards 2024 – Cloud/Technology Europe South Innovation.

Questo premio riconosce i partner che hanno sviluppato soluzioni innovative, aiutando i clienti Oracle a raggiungere i loro obiettivi e superare le sfide di business.

I partner considerati per questo premio hanno sviluppato soluzioni che integrano diverse tecnologie e prodotti Oracle e/o hanno collaborato con terze parti tecnologiche, anch’esse partner di Oracle, per arricchire ulteriormente le loro soluzioni.

Technology Reply, specializzata nella realizzazione di soluzioni innovative di intelligenza artificiale e machine learning basate su tecnologie Oracle, è stata premiata grazie al progetto sviluppato per Bitron, azienda

globale che supporta le imprese nello sviluppo e nella produzione di componenti elettronici e meccatronici.

Il progetto ha comportato la creazione di una piattaforma per migliorare l’efficienza operativa. Sfruttando

Oracle Database 23ai, il servizio Generative AI di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e algoritmi di machine learning, il progetto ha migliorato in modo significativo le capacità di root cause analysis, fornendo a

Bitron approfondimenti in tempo reale.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ottenuto questo premio che evidenzia

l’impegno e la competenza del team di Technology Reply nel realizzare progetti complessi con Oracle.

Continueremo a creare soluzioni che aiutino i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi in un mondo sempre

più digitale, combinando le nostre competenze, la nostra abilità tecnologica e le tecnologie Oracle.”