Vectra AI Clarity: nuovo programma per soddisfare la domanda di servizi di sicurezza di alto livello degli MSSP

Vectra AI, specialista nell’XDR (rilevamento e risposta estesi) basato sull’intelligenza artificiale, ha presentato il programma “Vectra AI Clarity” per i Managed Security Service Providers (MSSP), con l’obiettivo di aiutarli a soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti di soluzioni XDR e di servizi di sicurezza informatica personalizzati e affrontare così l’attuale scenario degli attacchi di natura ibrida. Attraverso questo programma strutturato e modulabile, Vectra AI offre ai partner flessibilità nelle soluzioni di sicurezza e visibilità dei margini di profitto che possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali del cliente finale.

Gli MSSP stanno diventando sempre più importanti poiché un numero crescente di organizzazioni si rivolge a questi provider per avvalersi di servizi completi di sicurezza informatica invece che optare per una gestione diretta di una propria suite di soluzioni. Man mano che il contesto degli attacchi evolve, le aziende si avvalgono del supporto degli MSSP per migliorare la propria cybersecurity riducendo al contempo l’onere per i team IT interni.

“Vectra AI Clarity” è stato progettato per affrontare le sfide della continua evoluzione delle minacce e soddisfare al tempo stesso le esigenze delle imprese. A differenza di altri programmi, non prevede alcun bundle o pacchetto preimpostato per consentire invece ai clienti di personalizzare la piattaforma XDR dimensionando le soluzioni Network Detection and Response (NDR) e Identity Threat Detection and Response (ITDR) che sono più rilevanti per la loro attività. Ciò consente ai partner di raggiungere livelli di margine prevedibili e su larga scala variabile, permettendo agli MSSP di allocare le risorse in modo più efficace e di semplificare la pianificazione delle attività. Il partner può anche mantenere il diritto di proprietà e la licenza sul proprio stack tecnologico e promuovere il proprio brand di servizi sul mercato.

Offrendo Service Level Agreement (SLA) estesi con vantaggi pluriennali e multipiattaforma per tutte le soluzioni, il programma massimizza i punti di contatto tra i service provider e le aziende, migliorando i servizi e rafforzando la fidelizzazione dei clienti. Ulteriori servizi di supporto premium includono garanzie anticipa, escalation back-to-back, fornitura e implementazione, nonché un supporto operativo e di analisti. in altre parole, Vectra AI aiuta gli MSSP a creare servizi di sicurezza informatica in fase iniziale e li affianca anche nel monitoraggio e nella manutenzione quotidiani e nella risoluzione di eventuali problemi di servizio che potrebbero sorgere.

“Il potenziale delle partnership con gli MSSP non può essere sottovalutato poiché sono una parte essenziale della nostra strategia di crescita”, ha affermato Randy Schirman, VP of Worldwide Channels and Alliances di Vectra AI (nella foto). “ll nuovo programma ‘Vectra AI Clarity’ per i managed security service provider dimostra l’impegno a livello globale nel fornire servizi di nuova generazione che supportino al meglio i partner di canale per espandere ulteriormente la nostra rete. Migliorando la nostra offerta MSSP, vogliamo tenere il passo con la rapida velocità di cambiamento a cui è costantemente sottoposto il settore della cybersecurity, offrendo le soluzioni flessibili e personalizzabili di cui i clienti hanno bisogno per combattere gli attacchi informatici ibridi di oggi”.

“Il programma ‘Vectra AI Clarity’ per gli MSSP offre il supporto e l’elasticità necessari per offrire un valore eccellente ai clienti”, ha affermato Stephen Juteram, Vice President of Sales, Carribean Region, di Hitachi Systems Security. “Unendo le migliori competenze e risorse del mercato della cybersecurity, possiamo offrire le soluzioni innovative necessarie ad affrontare gli attuali attacchi informatici. Insieme, ci impegniamo a favorire il successo dei clienti fornendo loro le migliori soluzioni disponibili”.

Vectra AI Platform consente ai partner di fornire soluzioni di sicurezza di rilevamento e risposta all’avanguardia, migliorando il ROI e supportando la trasformazione digitale sicura dei propri clienti. Con oltre 35 brevetti nel campo dell’intelligenza artificiale e del rilevamento delle minacce, Vectra AI utilizza tecnologie avanzate di machine learning e AI sia per identificare il comportamento degli aggressori sia per valutare la gravità delle minacce. Ciò significa dotare i security operation center (SOC) dell’esclusiva Attack Signal Intelligence di Vectra AI e di un sistema XDR per affrontare violazioni complesse in modo rapido e su vasta scala.

Attraverso il programma ‘Vectra AI Clarity’, gli MSSP possono offrire ai clienti modelli di prezzo flessibili, progettati per singolo IP o su base individuale. Sono disponibili anche opzioni di abbonamento annuale o pluriennale.