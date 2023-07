Vendite B2B: l’impatto del digitale è lì da vedere

Qual è l’impatto del digitale nel settore delle vendite B2B e come il digitale può supportare le imprese a crescere sui mercati nazionali e internazionali?

Se ne è discusso al “Sales Tech & AI Summit – The digital impact in B2B”, il primo evento in Italia dedicato ad esplorare l’impatto della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nel sales management e nel personal selling. Il summit, organizzato all’interno del progetto Erasmus + Splash guidato da Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche e in collaborazione con il gruppo SaleScience, si è tenuto nei giorni scorsi presso il Fortino Napoleonico a Portonovo, ad Ancona.

Un panel di dieci esperti internazionali, tra cui accademici, professionisti del settore e responsabili di funzioni commerciali, ha affrontato tematiche inerenti alla gestione dei talenti nelle vendite. Ma anche all’ottimizzazione dei team nell’era digitale, alle interazioni con i clienti B2B, all’importanza della Psychological Safety e alle nuove dinamiche di key account management supportate dalla tecnologia.

L’impatto del digitale nel settore delle vendite B2B interessa a tutti

Il confronto su ricerche, strategie e tendenze ha offerto ai 120 partecipanti una nuova prospettiva sul settore ed è stato occasione per condividere conoscenze e creare nuove connessioni nel mondo del management. All’evento, andato sold out in pochi giorni, erano presenti imprenditori, direttori commerciali e direttori vendite provenienti da tutta Italia.

«Non bisogna pensare alla tecnologia come sostitutiva della persona, ma, al contrario, come strumento per riscoprire i rapporti ed evolvere le proprie skills» ha affermato Silvio Cardinali, professore di Marketing e Sales nel Dipartimento di Management. Inoltre, ha aggiunto, «la scuola di Ancona si è occupata di studi sul tema del sales management fin dagli anni ’80, sotto la guida dell’attuale rettore Prof Gian Luca Gregori. Nel tempo il gruppo è cresciuto affermando il ruolo di UNIVPM nel dibattito internazionale e divenendone un riferimento».

«Questo è un evento di disseminazione che fa parte di un progetto più grande, durato tre anni, che ha visto il nostro Dipartimento capofila e al quale hanno partecipato molte altre nazioni – ha commentato Maria Serena Chiucchi, direttrice Dipartimento di Management dell’UNIVPM -. Il summit ha dato quindi la possibilità di scambiare esperienze e conoscenze su questo tema quanto mai attuale». La Prof.ssa Chiucchi ha rimarcato come, su questo fronte, il Dipartimento di Management sia all’avanguardia. «I nostri corsi prevedono dei laboratori dove gli studenti possono apprendere ad utilizzare l’intelligenza artificiale, preparandoli al mondo del lavoro».

Un parterre di tutto rispetto

Ad aprire l’incontro i monologhi dei Prof. Deva Rangarajan (Francia), Prof. Karina Burgdorff (Danimarca), Prof. Pia Hautamaki (Finlandia), Prof. Christian Stadlmann (Austria), Prof. Pauliina Airaksinen-Aminoff (Finlandia) che hanno raccontato come la tecnologia ha cambiato il modo di fare impresa ed organizzare le vendite B2B in Europa.

A seguire la tavola rotonda con Annalisa Aceti di Rizzoli Education, Alessandro Bianchi di Lucart Group, Nicola Di Giusto di Vianova, Leonardo Forzoni di Canon Medical System e Claudia Taddei di Biesse Group, incentrata sulla gestione dei processi di trasformazione digitale nelle loro aziende e sulla “crisi di talento” nelle organizzazioni commerciali. L’incontro è stato moderato dal Prof. Cardinali. Infine, i risultati del progetto Splash sono stati presentati dalla Dott.ssa Marta Giovannetti e da Prof. Karina Burgdorff.

“Sales Tech & AI Summit – The digital impact in B2B” è co-finanziato dall’Unione Europea (Erasmus plus Project S.Pla.SH – Sales Platform Studies for Higher Education) ed è patrocinato da Società Italiana Marketing, Global Sales Science Institute (GSSI), CDO Marche SUD, AAAgents, Usarci e Iucab.