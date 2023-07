Zebra Technologies è Leader nell’IDC MarketScape 2023

Zebra Technologies, fornitore di soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, risorse e persone, annuncia oggi di essere stata posizionata tra i Leader nell’IDC MarketScape: Worldwide Rugged Mobile Devices 2023 Vendor Assessment. Il rapporto evidenzia che “ Zebra Technologies offre una delle più ampie varietà del mercato di dispositivi e fattori di forma rugged, appositamente costruiti per i casi d’uso aziendali.”



Il rapporto sottolinea, inoltre, che “Zebra Technologies offre un ecosistema completo di soluzioni sviluppate in-house, oltre a una serie di funzionalità e servizi di supporto alle aziende. Le organizzazioni aziendali che desiderano implementare dispositivi mobile rugged che rispondano a molteplici casi d’uso in ambito retail, magazzino, produzione, sanità, trasporto e logistica, pubblica amministrazione e field service dovrebbero considerare Zebra Technologies come uno dei fornitori principali. L’offerta di dispositivi mobile di Zebra risponde a casi d’uso di scansione in mobilità ad alto volume e di gestione delle risorse. Tuttavia, il portfolio di dispositivi di Zebra è perfettamente differenziato per capacità e sufficientemente esteso da soddisfare un’ampia varietà di casi d’uso aziendali”.

La società ha guidato la scelta di Android come sistema operativo di livello aziendale tra i produttori di dispositivi rugged e il suo ampio portfolio comprende un’ampia gamma di hardware, software e servizi pensati per rispondere alle esigenze e alle sfide specifiche dei suoi clienti. Certificata dal programma Android Enterprise Recommended, Zebra fornisce il miglior supporto per la gestione del ciclo di vita dei suoi dispositivi Android, grazie al supporto tecnico – migliore della categoria – di Zebra Services. La suite di soluzioni e servizi cloud Mobility DNA di Zebra semplifica l’implementazione e la gestione dei dispositivi, gli aggiornamenti del sistema operativo e del software, la sicurezza, oltre alla prevenzione di eventuali interruzioni e allo sviluppo di specifiche applicazioni durante l’intero ciclo di vita del dispositivo.

“Siamo entusiasti di essere stati nuovamente nominati Leader nell’IDC MarketScape per i dispositivi Mobile Rugged”, ha dichiarato Julie Johnson, Senior Vice President, Enterprise Mobile Computing, Zebra Technologies. “Le soluzioni di mobile computing di Zebra sono state progettate appositamente per svariati e molteplici settori, ambienti e attività operative. Essere riconosciuti tra i leader da parte di IDC MarketScape rafforza ulteriormente il nostro impegno nell’offrire un portfolio di soluzioni rinforzate, intelligenti e in grado di soddisfare le nuove modalità di lavoro dei nostri clienti.”