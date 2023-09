Ascom pensa agli ambienti ATEX

Ascom ha lanciato il nuovo ricevitore DECT d83 EX per ambienti ATEX (ATmosphères EXplosives).

Il nuovo ricevitore Ascom, rugged e versatile, è la punta di diamante della gamma di soluzioni progettate per settori industriali complessi, soggetti alle direttive europee che regolano le modalità di gestione attrezzature e luoghi di lavoro ad alto rischio esplosioni.

In questo tipo di ambienti, definiti ATEX, è alta la possibilità di dispersione nell’aria di gas, polveri o vapori che possono causare esplosioni e mettere a rischio i lavoratori. Spiega Patrich Villa, Head of Channel Sales Ascom UMS: “Con il lancio dell’innovativo dispositivo ricevitore d83 EX intendiamo rispondere esattamente alle esigenze di tutte quelle realtà industriali per le quali è indispensabile fornire ai lavoratori la libertà di movimento in piena sicurezza e nel rispetto di elevati standard in termini di requisiti, funzionalità e prestazioni”.

Il ricevitore offre la qualità voce, l’affidabilità, la messaggistica e le funzioni di allarme oggi più richiesti sul mercato e, oltre alla direttiva ATEX per l’Europa, rispetta la certificazione CSA per l’America Settentrionale e lo schema IECEx per il resto del mondo.

Sicurezza, efficienza e versatilità per ambienti ATEX, i contesti di lavoro più critici

Principali caratteristiche tecniche:

Design “rugged” robusto e funzionale

Schermo a colori ad alta risoluzione

Sistemi di messaggistica avanzati

Funzionalità personal alarms evolute

Grado di protezione IP65

Conclude Villa: “Offrire soluzioni all’avanguardia nella prevenzione dei rischi in ambienti ATEX, a garanzia della sicurezza dei lavoratori, in particolare di coloro che operano in mobilità, isolati o siano preposti a operazioni pericolose, è da sempre una priorità di ASCOM. Siamo fieri di presentare questo nuovo ricevitore, risultato dell’innovazione e della ricerca e sviluppo mirate a efficientare i flussi di lavoro negli ambienti ad elevata criticità”.