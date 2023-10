Autobus e camion più sicuri con la videotelematica

Tiziano Albani, European Sales and Business Development Director VIA Technologies, spiega come rendere autobus e camion più sicuri e intelligenti con il sistema di videotelematica VIA Mobile360 M800.

Buona lettura.

La sicurezza stradale è senza dubbio un tema di grande attualità. In particolare i punti ciechi di autobus e camion costituiscono un importante fattore nei casi di incidenti, talvolta anche mortali, che purtroppo sempre più spesso coinvolgono ciclisti o pedoni. Guidare autobus e camion, così come altri mezzi pesanti, inoltre, è un lavoro estremamente stressante. Questo a causa delle dimensioni, del peso e delle difficoltà nel manovrare i mezzi in sicurezza in condizioni di traffico intenso. Per tutti questi motivi è urgente aumentare rapidamente la sicurezza dei veicoli e migliorare il benessere dei conducenti, in particolare degli operatori di flotte di trasporto pubblico e commerciale.

La tecnologia può fare molto in questo senso, per aiutare a ridurre gli incidenti. Noi di VIA già da qualche anno abbiamo progettato il sistema VIA Mobile360 M800 Video Telematics System. Si tratta di un sistema con funzionalità di videotelematica, che consente agli operatori di flotte di aggiungere in modo rapido e conveniente funzioni di allarme collisione e monitoraggio dei conducenti su autobus e camion.

Videotelematica al servizio di autobus e camion

Composto da un sistema ultracompatto con grado di protezione IP67, telecamera ADAS frontale e telecamera del conducente rivolta verso l’interno, il VIA Mobile360 M800 offre la flessibilità necessaria agli operatori di flotte. Con questa soluzione diventa, infatti, possibile installare il dispositivo su diversi tipi di veicoli e assicurarsi che le telecamere siano posizionate al meglio. Al meglio per rilevare potenziali pericoli sulla strada e segnali di distrazione del conducente quali sonnolenza, utilizzo di smartphone, fumo. Il display ADAS opzionale garantisce che i conducenti ricevano avvisi visivi e audio tempestivi. Questo ogni volta che il sistema rileva pedoni e altri veicoli che si trovano in una zona pericolosa davanti al loro veicolo.

VIA Mobile360 M800 Video Telematics System è una soluzione flessibile, facile da installare su veicoli di grandi dimensioni. Offre anche massima affidabilità nelle condizioni di guida più difficili.

VIA Mobile360 M800: le caratteristiche principali

Sistema di monitoraggio del conducente. Il sistema avverte il conducente quando rileva segni di affaticamento, distrazione, utilizzo di smartphone e fumo attraverso la telecamera del conducente rivolta verso l’interno.

Avvisi di collisione. Il sistema avverte il conducente quando rileva un pedone o un’altra minaccia che si avvicina troppo alla parte anteriore del veicolo. Inoltre, registra e carica automaticamente i video degli avvisi di collisione nel cloud per follow-up e analisi.

Punteggi dei conducenti basati su IA. Il sistema è in grado di combinare dati DMS, LDW, FCW e dati G-Sensor su giri, frenate e curve violenti, dati G-Sensor su giri forti, frenate intense e curve difficili. Questo per consentire agli operatori di flotte di calcolare un punteggio conducente e identificare i problemi che influiscono negativamente sulla salute e sulle prestazioni del conducente.

Ricca connettività. Oltre a Wi-Fi, BT e GPS, il sistema dispone di un connettore Ethernet per facilitare l’integrazione con i dispositivi telematici esistenti installati sul veicolo. È inoltre disponibile una scheda wireless 4G LTE opzionale.

Implementazione rapida da Edge a Cloud. Il sistema presenta una suite completa di pacchetti VIA Fleet SDK, EVK e BSP. Questo consente un’integrazione fluida con le principali piattaforme di cloud pubblico, tra cui AWS e Microsoft Azure.

VIA Fleet Cloud Management Portal. Il VIA Fleet Cloud Management Portal accelera l’integrazione di applicazioni e servizi AWS. Disponibile per gli operatori una dimostrazione di 30 giorni del portale di gestione del cloud VIA Fleet, incluse 50 ore di live streaming utilizzando Amazon KVS per valutare il monitoraggio dei veicoli in tempo reale, avvisi di collisione con caricamento video, cronologia dei viaggi e una serie di altre funzioni e sistemi di gestione della flotta abilitati sul sistema.

Design robusto. Il sistema è classificato IP67 ed è conforme allo standard ISO-16750-3 Test VII su urti e vibrazioni. Anche la telecamera ADAS FOV-60,8° 1080p e la telecamera DMS FOV-103° 1080p sono classificate IP67.