Call Link di InfoBip per l’assistenza ai clienti tramite video

Call Link è una soluzione video pensata da Infobip per aiutare le aziende con un elevato numero di contatti con i clienti a gestire le problematiche in modo semplice e a ridurre i tempi di attesa grazie a chiamate video o audio.

Dato che la customer experience è essenziale per il successo delle aziende, è necessario che rispondano alle richieste dei clienti in modo rapido ed efficace. Può capitare che l’assistenza via chat non sia sufficiente per risolvere alcuni problemi tecnici, consentire ai clienti di spiegare correttamente un problema o capire come risolverlo. Grazie alla possibilità di effettuare chiamate video e audio, Call Link risolve tutti questi problemi.

Con un semplice link, il servizio clienti o i team di assistenza tecnica possono passare istantaneamente da una chat a una videochiamata o chiamata audio. Grazie ad un unico URL, Call Link elimina la necessità per le aziende di creare la propria piattaforma video nel proprio stack tecnologico, che richiede molto tempo e investimenti economici elevati.

Attualmente disponibile, Call Link elimina “il botta e risposta” tra l’operatore e l’utente, consentendo alle aziende di connettersi con i propri clienti ovunque e in qualsiasi momento. I team di assistenza possono condividere il link su qualsiasi canale, compresi WhatsApp, SMS o e-mail, sia da desktop che da mobile. Anche in un momento in cui i clienti desiderano sempre più utilizzare applicazioni di chat come WhatsApp, questa nuova funzione riflette la più ampia strategia di Infobip volta ad aiutare le aziende a connettersi con i propri clienti sul canale e nel momento che preferiscono.

Call Link offre diverse applicazioni per le aziende che vogliono migliorare la customer experience, aumentare la fidelizzazione e ridurre i costi. Consente anche la diagnosi in tempo reale, in modo che gli utenti possano spiegare un problema o un dubbio attraverso una videochiamata e che l’assistenza possa risolverli immediatamente. Inoltre, permette di effettuare controlli e verifiche sul campo da remoto. Ad esempio, se un cliente non riesce a inviare una lettura del contatore, l’operatore può gestire la richiesta tramite video e guidare il cliente da remoto. Questa assistenza a distanza riduce i costi e l’impatto ambientale delle verifiche di persona.

“Call Link vuole andare incontro a tutte quelle aziende che vogliono migliorare la customer experience, consentire ai team di assistenza di risolvere i problemi dei clienti in modo rapido ed efficiente, ridurre i tempi di attesa e i costi e aumentare la loro soddisfazione. I nostri clienti che già utilizzano questa funzione sanno che questa modalità di comunicazione li aiuta a rispondere a un maggior numero di domande in tempi più brevi, migliorando la produttività e offrendo un’esperienza più piacevole agli utenti finali”, ha dichiarato Adrian Benić, Chief Product Officer di Infobip. “Call Link dimostra come Infobip si sia impegnata ad essere una piattaforma di comunicazione omnichannel full-stack per ogni tecnologia”.

Call Link è pensata per le aziende customer-centric e funziona su qualsiasi dispositivo, compresi computer fissi, portatili, tablet e smartphone, ed è compatibile con i principali browser come Chrome, Firefox e Safari. Le chiamate degli utenti finali possono essere configurate per raggiungere qualsiasi applicazione per i clienti che abbiano implementato il kit Web Real-Time Communication Software Development di Infobip, Conversations o su qualsiasi numero di telefono.