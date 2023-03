Festa del papà tutto l’anno con Toshiba Canvio Gaming

In occasione dell’ormai imminente Festa del papà, che si celebra ogni 19 marzo di tutti gli anni, Toshiba propone l’hard disk esterno Canvio Gaming con una capienza massima fino a 4TB.

Festa del papà con Toshiba Canvio Gaming

Per tutti papà che amano giocare e sono appassionati di videogiochi, l’hard disk esterno Canvio Gaming di Toshiba è il regalo perfetto per trascorrere momenti unici insieme ai propri figli. Toshiba è indubbiamente un produrre che predilige i “grandi classici” e finisce per proporlo ogni anno.

Con una capienza massima di 4TB il dispositivo proposto consente di portare sempre con sé fino a 100 giochi* in un case davvero sottile ed elegante. In questo modo, scegliere quali giochi eliminare per far spazio alle ultime e imperdibili novità non sarà più necessario a nessun papà, né agli altri componenti della famiglia.

Compatibile con le ultime console sul mercato (PlayStation, Xbox), PC Windows e Mac, Canvio Gaming promette, come sempre, di offrire un’esperienza di gioco ottimale e permette di poter riprendere la partita esattamente nel punto in cui è stata eventualmente interrotta.

Sul proprio sito dedicato a Canvio, Toshiba ha pubblicato in tabelle il dettaglio dei modelli compatibili suddivisi per categorie: Gaming, Console, PC e Mac computer. Non solo per la prossima occasione festiva, ma tutto l’anno, il prezzo suggerito al pubblico per l’hard disk esterno Cavio Gaming è a partire da 67,99 euro (versione da 1TB).

*Numero di giochi basato su una media di 36 GB per gioco