Toshiba ricorda che c’è un hard disk per ogni papà

Ogni papà è diverso, ognuno ha il suo carattere, i suoi gusti e le sue passioni. C’è il papà giocherellone che diventa un perfetto compagno di avventure, quello sempre attento che non perde nemmeno un messaggio nella chat della scuola e quello ansioso che vuole essere sempre avvisato quando si comincia a uscire da soli. Quello che li accomuna è l’amore per i propri figli e con i suoi hard disk Toshiba Electronics Europe GmbH offre tutto lo spazio necessario per ‘fermare i ricordi’ di un tempo che sembra passare troppo in fretta.

Canvio Ready, per i papà pronti a tutto

Sempre pronto all’azione come tutti i papà che non si tirano mai indietro per rendere felici i propri figli, Canvio Ready è la soluzione di storage ultra-resistente e plug-and-play. Con un elegante design bicolore e un peso ridotto offre fino a 4TB[1] per salvare documenti, foto e video in modo semplice e veloce grazie alla funzionalità drag-and-drop e alla tecnologia USB 3.2 Gen 1 che garantisce trasferimenti incredibilmente rapidi. Inoltre, grazie alla tecnologia Ramp Loading per prevenire eventuali danni al disco quando si è in movimento e al sensore d’urto per interrompere l’alimentazione in caso di sollecitazioni fisiche, ogni ricordo sarà sempre al sicuro.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 55,00 euro (1TB)

Canvio Gaming, per il papà che è ancora un bambino

Per tutti papà che sanno ancora divertirsi come bambini, Canvio Gaming è il compagno perfetto per trascorrere momenti unici insieme alla propria famiglia. Con una capienza massima di 4TB consente di portare sempre con sé fino a 100 giochi[2] in un case sottile ed elegante e non sarà più necessario scegliere quali titoli cancellare per fare spazio alle ultime uscite. Compatibile con le ultime console (PlayStation, Xbox), PC Windows e Mac, Canvio Gaming offre un’esperienza di gioco ottimale e permette di poter riprendere la partita esattamente nel punto in cui è stata interrotta.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 62 euro (1TB)

N300 – NAS Hard Drive, per il papà super-affidabile

Come per i super-papà sempre presenti che non vogliono perdersi nemmeno un secondo con i propri figli, N300 offre straordinari livelli di affidabilità per i sistemi NAS e altri sistemi di archiviazione ad alte prestazioni. Con una capienza fino a 18TB, è ideale per custodire foto, video e musica così come documenti privati e di lavoro. Grazie a un design a 9 dischi a elio e all’esclusiva tecnologia FC-MAMR (disponibile solo sul modello da 18TB), questo hard disk interno da 3,5” garantisce una combinazione unica di elevata densità di archiviazione e massima efficienza energetica.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 135 euro (4TB)