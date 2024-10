FRITZ!DECT 302: la termovalvola smart di AVM

Con l’arrivo dell’inverno è importante dotarsi delle tecnologie più innovative che aiutino ad evitare sprechi e risparmiare denaro. AVM presenta la termovalvola smart FRITZ!DECT 302 regola la temperatura ambiente e allo stesso tempo aiuta a risparmiare energia. FRITZ!DECT 302 può essere collegata tramite standard DECT ULE a qualsiasi FRITZ!Box con base DECT e si controlla comodamente attraverso lo smartphone, il tablet, il notebook o il FRITZ!Fon. Si installa su qualsiasi radiatore ed è facile da impostare. Il display e-paper ad alto contrasto e le numerose funzionalità, come le funzioni antigelo e boost, il riconoscimento delle finestre aperte, il blocco tasti, la protezione anticalcare, il servizio Push e gli aggiornamenti regolari, rendono FRITZ!DECT 302 il complemento perfetto per la casa digitale.

FRITZ!DECT 302 Edition International è ora disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 69 € iva inclusa.

Riscaldamento su misura con FRITZ!DECT 302

Per connettere il FRITZ!DECT 302 al FRITZ!Box via DECT basta premere un tasto e la configurazione può essere effettuata comodamente dall’interfaccia utente del FRITZ!Box. È possibile definire le temperature e impostarle per i vari giorni della settimana e per le diverse ore del giorno. Per periodi specifici, ad esempio le vacanze, si possono configurare temperature personalizzate. È inoltre possibile combinare insieme più FRITZ!DECT 302 (ma anche altre termovalvole FRITZ!DECT) per controllare contemporaneamente la temperatura in varie stanze o in tutta la casa. Questo permette di predefinire facilmente un programma personalizzato e gestire quindi il riscaldamento di casa in modo comodo ed efficiente.

Funzionalità smart

FRITZ!DECT 302 è in grado di rilevare eventuali finestre aperte e cali improvvisi della temperatura. In questo caso chiude automaticamente la valvola del radiatore per un lasso di tempo precedentemente impostato. Inoltre, i tasti possono essere bloccati per evitare modifiche manuali involontarie delle impostazioni. Il display E-Paper a contrasto elevato è particolarmente efficiente in termini energetici, semplifica la lettura del display e si attiva solo in caso di modifica delle indicazioni. FRITZ!DECT 302 ha una durata particolarmente lunga grazie alle tre batterie AA in dotazione. Infine, grazie alle notifiche push via e-mail, la termovalvola segnala automaticamente se il livello delle batterie è basso oppure se la connessione si è interrotta.

Accesso sicuro da remoto

FRITZ!DECT 302 viene integrato nella rete di casa in modo sicuro ed è protetto da accessi indesiderati. La portata radio è in grado di arrivare fino a 40 metri. Grazie alla FRITZ!App Smart Home è inoltre possibile controllare il FRITZ!DECT 302 anche da remoto: ad esempio, è possibile modificare le impostazioni della temperatura da qualsiasi luogo. Infine, gli aggiornamenti gratuiti dell’applicazione consentono di usufruire di funzionalità sempre nuove.

FRITZ!DECT 302 di AVM in sintesi