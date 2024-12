Le connessioni Wi-Fi di Cambium Networks al museo di Meiningen

Le connessioni Wi-Fi sono fondamentali per quelle realtà che vogliono offrire ai propri clienti esperienze coinvolgenti, come per esempio i musei. Le fruizioni si modernizzano e diventano più interattive, per questo offrire una connessione veloce e affidabile ai visitatori è un must.

Nell’agosto 2024 ha aperto a Meiningen, in Germania, il “Dampflok Erlebniswelt” (L’esperienza della locomotiva a vapore), un museo collocato in un edificio storico dedicato alle locomotive e alle ferrovie. Il pezzo forte è una locomotiva a vapore storica costruita nel 1914, la 92 739, modello T13 del tipo Union, divisa in tre sezioni lungo l’asse longitudinale ed accessibile ai visitatori. Postazioni multimediali interattive con foto, video e resoconti di persone contemporanee invitano i visitatori a partecipare e a scoprire.

Le connessioni wi-fi di Cambium sono affidabili e con un’elevata larghezza di banda

L’azienda Mugler SE è stata incaricata di installare la rete Wi-Fi, per la quale sono stati scelti e implementati i prodotti di Cambium Networks. La nuova rete doveva fornire a tutte le aree del museo connessioni wi-fi stabili e affidabili, garantendo connessioni veloci con larghezze di banda elevate in tutte le aree, che si estendono per 900 metri quadrati su quattro piani e comprendono anche le aree esterne adiacenti. Un altro requisito importante era la creazione di reti diversificate per i visitatori e i dipendenti. La rete doveva inoltre essere scalabile e facilmente espandibile se necessario in futuro. È stato necessario tenere conto del fatto che l’edificio che ospita il museo è un sito storicamente importante, inaugurato nel 1914 e protetto come edificio storico.

Nel “Dampflok Erlebniswelt” di Meiningen sono stati installati access point Cambium per aree interne (XE3-4 e XV2-21X) ed esterne (XV2-2T), switch (cnMatrix EX2052-P e EX2016M) e la soluzione di sicurezza NSE 3000. La rete può essere gestita facilmente grazie alla piattaforma di gestione cnMaestro. Le connessioni Wi-Fi soddisfano pienamente i requisiti e gli obiettivi formulati, sono affidabili e hanno un’elevata larghezza di banda. La soluzione Network Service Edge NSE 3000 viene utilizzata anche per il firewall.

Dichiarazioni

“Le connessioni Wi-Fi oggi sono un must per i musei moderni. Le funzioni più importanti per noi sono che la rete sia facile da gestire, richieda poca manutenzione e sia estremamente affidabile. Le connessioni sono veloci e stabili, con larghezze di banda elevate, e siamo particolarmente soddisfatti di aver implementato una soluzione scalabile che può essere facilmente ampliata in base alle esigenze future”, ha dichiarato Michael Durniok, responsabile dell’informatica della Città di Meiningen.