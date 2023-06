Server Premier: arrivano le nuove memorie di Kingston

Da oltre 35 anni Kingston è il brand di memorie e prodotti tecnologici scelto dai principali produttori di server globali e dai più grandi data center del mondo. La Memoria Server Premier è la soluzione di memoria server di classe standard venduta specificatamente per i sistemi white box, convalidata dalla piattaforma Intel e certificata dai principali produttori di schede madri. Dotato di Distinte materiali controllate (Bill of Materials) per garantire un marchio e una revisione coerenti dei componenti primari (tra cui DRAM, PMIC, hub SPD, sensori termici e PCB), tutte le soluzioni di memoria per server Kingston sono testate al 100% e sottoposte a un rigoroso processo di burn-in dinamico progettato per individuare i primi guasti in fabbrica.