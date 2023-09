Ultra-Wide 5K: il display MAXHUB per una maggiore brillantezza dei colori

MAXHUB, produttore di soluzioni LED e di comunicazione collaborativa, presenta Ultra-Wide 5K Display, un innovativa soluzione che ridefinirà il modo in cui viviamo i contenuti visivi perchè è capace di offrire un’immersività più profonda e una maggiore precisione rispetto ai display tradizionali.

Al centro delle priorità di MAXHUB c’è l’impegno di fornire agli utenti soluzioni all’avanguardia che soddisfino le esigenze attuali. “Il panorama della comunicazione e della collaborazione si è recentemente evoluto rispetto al mondo della produttività”, ha dichiarato Darren Lin, CEO di MAXHUB USA. “Il lavoro ibrido, la collaborazione a distanza, le presentazioni commerciali e le riunioni BYOD sono solo alcuni dei comportamenti ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Noi di MAXHUB abbiamo riconosciuto le esigenze di questa ‘nuova normalità’ e la necessità di un supporto visivo più consistente e robusto per soddisfarle”.

È nato così l’elegante display Ultra-Wide 5K con formato 21:9, capace di ampliare lo spazio visivo disponibile nel senso dell’ampiezza. In questo modo è possibile sfruttare la naturale propensione dell’uomo per la visione laterale, rispetto a quella in senso verticale. Le dimensioni ‘intuitive’ del display favoriscono una percezione più intensa e un’assimilazione più completa delle informazioni presentate. Ogni minuto di attenzione prestato a questo display Ultra-Wide ad alta definizione si traduce in una comunicazione più ricca e in un’impressione più profonda sullo spettatore.

L’angolo di visione ampio, le grandi dimensioni e la definizione 5K di Ultra-Wide 5K si fondono per dare vita a un display che si adatta perfettamente a qualsiasi scenario commerciale, formativo, di gestione e controllo o aziendale. Il punto di partenza del design del display Ultra-Wide 5K si basa sulla collaborazione e sulla produttività, di conseguenza questo schermo così ampio è stato progettato per ospitare comodamente tutte le principali piattaforme di conferenza. La partnership strategica con Microsoft, tuttavia, ha ispirato un’interfaccia utente su misura, al fine di ottenere una ottimale esperienza di conferenza online. L’interfaccia utente è stata progettata per adattarsi perfettamente alle dimensioni 21:9, visualizzando senza soluzione di continuità il layout di sala denominato Signature Front Row. In questo modo ogni persona, sia online che in sala, può godere di un’esperienza interattiva e produttiva.

La presentazione del display Ultra-Wide 5K rappresenta una pietra miliare per MAXHUB. Le immagini coinvolgenti e le caratteristiche versatili fanno di questo display un punto di riferimento per l’eccellenza del settore!