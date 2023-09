Allnet.Italia distribuisce MAXHUB

MAXHUB è entrata nel portafoglio di Allnet.Italia. realtà distributiva nata nel 2000 a Bologna come azienda del settore IT. Caratterizzato da cinque Business Unit verticali, attraverso le quali vengono fornite soluzioni ICT per le piccole e medie Imprese, per la Pubblica Amministrazione, il settore bancario e quello industriale, il modello di business di Allnet.Italiaè ben radicato e consolidato, e proprio queste considerazioni, oltre alla filosofia aziendale incentrata sui concetti di innovazione e qualità, hanno spinto al recente accordo di distribuzione con Maxhub.

Maxhub, fondata nel 2017 e presente in oltre 80 Paes iin tutto il mondo, si occupa disviluppare soluzioni di collaborazione e di comunicazione coinvolgenti ed efficaci. La proposta di Maxhub si configura in soluzioni complete per tutti gli scenari, dai display interattivi intelligenti ai prodotti per la Unified Communication, dai LED all-in-one per digital signage e comunicazione multimediale fino agli stand mobili per il lavoro flessibile fino alle soluzioni persale Huddle e small certificate Microsoft Teams.

MAXHUB all’ICT Solution Day

Durante l’eventoAllnet ICT Solution Day, che si è svolto lo scorso 14 giugno presso l’areaEx Gam di Bologna e ha riunito la community di Allnet.Italia intorno ai temi della rigenerazione attraverso le tecnologie, e delle sfide ambientali, etiche e tecnologiche della nostra epoca, MAXHUB è stata presente con un assaggio delle proprie soluzioni e per incontrare direttamente i partner e clienti, dai molteplici profili, di Allnet.Italia. Nell’occasione è stata anche presentato il nuovo display interattivo MAXHUB IFP Viewpro. Parte della famiglia IFP ( modelli Classic–Viepro–Trascend ) e disponibile in formati da 65” e86” ( serie Viewpro e Trascend, 55”-65”-75”-86” per la serie Classic ), MAXHUB ViewPro offre alle aziende un’esperienza di videoconferenza di livello superiore e una collaborazione senza sforzo che crea un ambiente di lavoro più efficiente e coinvolgente

Potenziato da Windows OPS, il design all-in-one integra una doppia telecamera intelligente, elaborazione audio avanzata, lavagna interattiva e un launcher intuitivo per le riunioni in un unico display per la collaborazione. Questa potente combinazione rende le riunioni più dinamiche e introduce un’interazione flessibile e creativa all’interno delle organizzazioni.

Mauro Lazzarato, Senior Presales Consultant di Maxhub, in occasione dell’ultimo Allnet ICT Solution Daya Bologna, ha dichiarato: “Le soluzioni IFP di MAXHUB sono prodotti all-in-one completamente integrati, molto facili da usare ed estremamente performanti, che stannoriscontrando nel resto del mondo un grande successo. Siamo davvero contenti di questadistribuzione da parte diAllnet.Italiaperché i nostri prodotti si adattano molto bene sia aiprofessionisti delle installazioni che ai rivenditori specializzati, eAllnet.Italiaè una dellepoche realtà sul mercato ad avere una così grande capacità di penetrazione in tutti gli ambiti,grazie alla sua struttura di business e alla sua esperienza sul mercato.”

Emiliano Papadopolus, CEO di Allnet.Italia, ha commentato così la nuova partnership: “La decisione di collaborare con MAXHUB, terzo produttore mondiale nel suo settore, non è stata casuale, ma frutto di una valutazione ponderata delle opportunità e delle sinergie che tale accordo potrebbe portare. La loro expertise nel settore UCC e la nostra vasta rete distributiva creano una combinazione vincente, destinata a ridefinire gli standard di comunicazione e collaborazione nell’era digitale. L’accordo non solo rafforza, ma completa la nostra gamma di proposte nel panorama ICT, consentendoci di consolidare ulteriormente la nostra posizione nel mercato. Siamo dunque molto lieti di accogliere MAXHUB nella grande famiglia Allnet.Italia”.