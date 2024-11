XGS1935: la nuova serie di switch smart managed targata Zyxel

Zyxel Networks, azienda specializzata nella fornitura di soluzioni di rete sicure e basate sul cloud, lancia la nuova serie XGS1935 di switch smart managed Lite-L3 per soddisfare le crescenti esigenze di connettività e sostenibilità delle piccole imprese.

La serie XGS1935 offre miglioramenti in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di anidride carbonica, garantendo al contempo una migrazione a 10GbE senza problemi e a prezzi accessibili con una tecnologia wired ad alte prestazioni.

Semplificati, per renderli adattabili alle realtà in crescita

Per le start-up e le PMI, garantire connettività stabile al numero crescente di dispositivi sul posto di lavoro può essere una sfida significativa. Dai laptop ai server, dalle telecamere IP ai telefoni, la necessità di una rete affidabile e ad alte prestazioni è cruciale. La serie XGS1935 di Zyxel Networks, disponibile con configurazioni a 28 e 52 porte gigabit, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una rete flessibile e scalabile. Questi switch sono progettati per garantire una connettività veloce e affidabile, supportando decine di dispositivi contemporaneamente senza compromettere le prestazioni.

“La serie XGS1935 soddisfa le esigenze di connettività delle piccole imprese offrendo una gestione semplice e funzionalità essenziali, pur rimanendo accessibile e più sostenibile per i nostri clienti SMB“, ha dichiarato Kell Lin, Senior Associate Vice President, Networking Strategic Business Unit, Zyxel Networks. “Rimuove le barriere esistenti per l’aggiornamento della rete che potrebbero altrimenti ostacolare le piccole imprese, aiutandole a sbloccare il loro potenziale con soluzioni di rete scalabili, ad alte prestazioni ed eco-friendly“.

L’inclusione di quattro porte uplink SFP+ da 10GbE permette alle aziende di evitare i colli di bottiglia nella rete. Inoltre, le opzioni Power over Ethernet (PoE) semplificano l’installazione, poiché forniscono sia alimentazione che dati tramite un solo cavo. La capacità di alimentazione totale di 375 W e il supporto PoE+ consentono alla serie XGS1935 di soddisfare le esigenze di alimentazione della maggior parte dei dispositivi connessi, tra cui telecamere di sorveglianza, sistemi di controllo degli accessi e access point wireless. Infine, gli switch sono dotati di una ventola smart integrata che regola automaticamente la velocità in base alla temperatura interna del dispositivo, riducendo il rumore e garantendo una connettività stabile per il funzionamento quotidiano.

Opzioni di gestione flessibili

Le aziende che adottano la serie XGS1935 beneficeranno anche di una versione senza licenza della piattaforma di gestione cloud Nebula di Zyxel Networks, per un’implementazione zero-touch e un controllo remoto della rete via web o tramite l’app. La serie di switch supporta anche la modalità di gestione standalone con una procedura guidata intuitiva e un’interfaccia web locale di facile utilizzo. Ciò consente una configurazione più approfondita di funzionalità quali QoS avanzato, link aggregation, IPv6 e routing statico Layer 3 IPv4/IPv6, senza dover imparare a utilizzare una complessa command line interface (CLI).

La serie XGS1935 garantisce innovazione eco-compatibile

Zyxel Networks riconferma la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente, continuando a innovare il design dei prodotti. La serie XGS1935 introduce diversi miglioramenti in chiave “green” rispetto al modello precedente. Il suo design compatto ha permesso di ridurre l’imballaggio fino al 36%, con un conseguente aumento del 48% delle unità per pallet e una riduzione stimata del 18,84%* delle emissioni di carbonio. La serie XGS1935 incorpora inoltre componenti di nuova generazione ad alta efficienza energetica, che consentono di risparmiare fino al 18,13%** di energia rispetto ai modelli precedenti.

Disponibilità degli switch XGS1935

Gli switch smart managed Lite-L3 della serie XGS1935 di Zyxel Networks sono disponibili a livello globale.

*Basato sul confronto dei materiali di imballaggio utilizzati da XGS1935-28HP e XGS1930-28HP.

**Si basa sul confronto del consumo massimo di energia di XGS1935-52 e XGS1930-52 a pieno carico.