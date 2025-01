Xstore Point of Service: Oracle annuncia la nuova versione

Al National Retail Federation 2025 Retail’s Big Show in corso a New York (USA) fino al 14 gennaio, Oracle ha presentato l’ultima versione del suo Xstore Point of Service, che consente agli operatori del mondo retail di potenziare le operazioni di vendita e il coinvolgimento del cliente all’interno del negozio.

Le novità introdotte in Xstore Point of Service

L’applicazione cloud Xstore Point of Service è stata riprogettata su una nuova architettura e presenta un’interfaccia utente intuitiva e flussi di lavoro che promuovono l’efficienza e permettono dei percorsi di vendita al dettaglio connessi per i retailer di ogni dimensione. Grazie a questa applicazione, i gestori e i commessi dei negozi possono eseguire le transazioni e le attività quotidiane con facilità, grazie a nuovi dashboard che visualizzano rapidamente la cronologia degli acquisti passati dei clienti e le worklist che guidano le azioni successive, come la preparazione degli ordini “Buy Online, Pick Up In Store” (BOPIS).

Xstore Point of Service si basa su una nuova architettura cloud containerizzata supportata da sicurezza e prestazioni elevate della infrastruttura cloud OCI (Oracle Cloud Infrastructure) e dalla potenza di elaborazione dei dati e dall’automazione di Oracle Autonomous Database. Questi miglioramenti rendono più semplice e conveniente per i rivenditori l’implementazione, l’aggiornamento e la creazione sicura di nuove funzionalità sulla piattaforma Xstore, aperta ed estensibile.

Grazie a modelli di implementazione estremamente flessibili, tra cui cloud pubblico, multicloud, on-premises e ora anche in edge con OCI Roving Edge Infrastructure, Xstore può essere implementato come esperienza completamente mobile su tablet basati su iOS o Android o altre opzioni portatili, oltre che su PC desktop.

Il nuovo Xstore Point of Service è l’ultima innovazione della Oracle Retail Suite. Grazie a soluzioni cloud unificate, i retailer possono connettere il percorso di vendita al cliente dalla pianificazione all’evasione dell’ordine per armonizzare i processi in tutte le loro attività, con approfondimenti, risultati ed esperienze migliori per ogni utente.

Come connettere i percorsi di vendita/acquisto del cliente con il lavoro del personale retail

Con l’estensione della copertura sul percorso di acquisto del cliente nel retail, aumentano anche le responsabilità del personale. I nuovi dashboard e flussi di lavoro intuitivi di Oracle Retail Xstore riflettono questa evoluzione e forniscono al personale le informazioni necessarie per sviluppare interazioni più efficaci e personalizzate con i clienti, con una necessità di formazione minima. Da qualsiasi punto del negozio, gli addetti possono consultare rapidamente la cronologia delle transazioni di un cliente, nonché le offerte e le premialità pertinenti, per suggerire potenziali acquisti successivi in base alle preferenze passate di ciascun cliente e alle transazioni completate.

Allo stesso tempo, gli addetti possono visualizzare l’inventario scorte di tutti i canali e organizzare la spedizione o il ritiro degli articoli da un altro punto vendita, per garantire che il cliente riceva l’articolo per cui si è recato al negozio e per movimentare la merce in modo più efficace.

Quando non assistono i clienti, gli addetti sono guidati da dashboard personalizzati che li guidano nelle azioni successive, come un nuovo ordine che deve essere preparato per la spedizione o il ritiro in negozio o attività come la gestione degli adeguamenti di prezzo. Le funzionalità di Oracle Retail Xstore si estendono anche ai responsabili dei punti vendita, che possono ora avere una visione olistica dell’evasione degli ordini, per garantire ai clienti di ricevere i prodotti ordinati in modo tempestivo.

Progettato per l’innovazione

Con OCI e OCI Container Instances, gli operatori retail possono accelerare le implementazioni e gli aggiornamenti, nonché creare e collegare le proprie applicazioni containerizzate alla piattaforma Xstore senza il costo o il fastidio di gestire alcun server. Oltre a garantire una maggiore sicurezza e la possibilità di distribuire i container in numerosi ambienti cloud, questo modello velocizza le prestazioni in grado di gestire le transazioni di vendita al dettaglio più impegnative e ad alta resa.

Inoltre, i retailer che operano in ambienti con limitazioni della copertura Wi-Fi hanno ora la possibilità di sfruttare l’infrastruttura Roving Edge di OCI per accelerare l’implementazione di Xstore anche al di fuori di un data center. Questi dispositivi robusti forniscono servizi di cloud computing, storage e AI/ML in versione edge computing, ovvero “ai margini” delle reti e in luoghi disconnessi o con limitazioni, e consentono un’elaborazione e un’analisi più rapide e vicine alla fonte dei dati.

Già in funzione con successo in 95 Paesi, Xstore è dotato di traduzione immediata in 13 lingue, formattazione della localizzazione, supporto per più valute e funzionalità aggiuntive che aiutano gli operatori del mondo retail a soddisfare le normative e i requisiti nazionali per una totale conformità.

Dichiarazioni

“I sistemi Point of Service sono l’epicentro delle attività in negozio e Oracle ha appena reso Xstore Point of Service – che è una delle piattaforme POS per la vendita al dettaglio più utilizzate e affidabili al mondo – ancora più funzionale ed efficace, dalla sua architettura ai suoi flussi di lavoro intuitivi”, ha dichiarato Paul Woodward, VP Retail Products di Oracle. “Ora i retailer hanno l’agilità e la sicurezza necessarie per supportare l’evoluzione del percorso dei clienti, spostare le scorte di prodotto da qualsiasi luogo e rispettare i requisiti normativi nazionali, offrendo al contempo esperienze eccellenti sia ai clienti che al proprio personale”.