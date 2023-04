Zone Learn, le cuffie Logitech per il mondo education

Si chiamano Zone Learn le cuffie con cavo progettate da Logitech per gli studenti della scuola primaria e secondaria. Le Zone Learn sono ottimizzate per essere utilizzate dagli alunni più giovani, grazie a un design resistente con cuscinetti e cavi sostituibili. Queste nuove cuffie, progettate con una vestibilità scalabile, sono state costruite per garantire una concentrazione maggiore e prolungata e per un utilizzo a lungo termine.

Logitech ha lavorato fianco a fianco con educatori e studenti, dall’ideazione fino al prototipo finale, per realizzare un prodotto incentrato sull’istruzione che si è concretizzato in una cuffia progettata, ingegnerizzata e testata per supportare l’apprendimento in qualsiasi momento e da ogni luogo. Inoltre, è certificata Works With Chromebook (WWCB). Le Zone Learn sono adatte per essere utilizzate in ogni contesto di apprendimento così da renderlo più accessibile ed efficace.

“Abbiamo progettato le cuffie Zone Learn concentrandoci sull’audio, in modo tale che potessero essere utilizzate nel settore dell’istruzione e consentire agli studenti di concentrarsi, seguire le lezioni e imparare senza troppe distrazioni“, dichiara Michele Hermann, direttore generale e responsabile delle soluzioni per l’istruzione di Logitech. “In Logitech abbiamo decenni di storia alle spalle nel settore audio e siamo stati in grado di integrare la nostra esperienza e competenza in una cuffia dedicata ai giovani studenti della scuola primaria e secondaria“.

Secondo un sondaggio condotto da Logitech e Education Week su oltre 1.000 educatori, il 74% degli intervistati afferma che il livello di comfort fisico degli studenti durante l’utilizzo della tecnologia didattica ha un impatto significativo sul loro impegno. Con le Zone Learn, gli studenti possono vivere le lezioni godendo di una vera e propria esperienza immersiva dei contenuti, grazie a straordinarie esperienze audiovisive. Ogni cuffia è dotata di un archetto leggero e una distribuzione uniforme del peso, pensato per le teste più piccole. Inoltre, gli studenti possono utilizzare i bracci di scorrimento regolabili per ottenere una vestibilità perfetta, assicurando che le cuffie rimangano nella posizione ottimale.

Le cuffie Zone Learn sono state realizzate per garantire un audio di qualità, in modo che gli studenti possano sentire ed essere ascoltati chiaramente. Più che per la musica, i driver audio sono calibrati per la chiarezza della voce e sono ottimizzati per gli scenari di apprendimento digitale – come per esempio le lezioni che prevedono il parlato – e sono perfetti per esempio per gli alunni che imparano le lingue attraverso le numerose app didattiche sul mercato. Sono disponibili due esperienze di ascolto: over-ear per un maggiore isolamento dal rumore e on-ear per un isolamento bilanciato mantenendo la consapevolezza di ciò che accade all’esterno. Il microfono ad archetto e a scomparsa delle cuffie è girevole a 120 gradi.

Le Zone Learn sono estremamente resistenti e sono state ampiamente testate per soddisfare lo standard militare 810G. Le funzionalità plug-and-play includono varianti con connettori AUX da 3,5 mm, USB-A e USB-C, in modo da funzionare con la maggior parte dei dispositivi, dei sistemi operativi e delle piattaforme di conferenza.

In caso di malfunzionamento, gli insegnanti possono riparare facilmente le cuffie in autonomia grazie ai cuscinetti e ai cavi opzionali sostituibili e intercambiabili. Infatti, è possibile passare dalle imbottiture over-ear a quelle on-ear e viceversa, nonché scegliere tra cavi da 3,5 mm, USB-A e USB-C per una maggiore flessibilità e per una maggiore durata, meno sprechi e più risparmi.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie Zone Learn saranno disponibili su ordinazione presso i rivenditori di prodotti per l’istruzione a livello mondiale a partire da questa primavera, al prezzo di vendita consigliato di 49.99 €.

Approccio alla sostenibilità

In Logitech, i prodotti sono progettati per offrire esperienze d’uso eccellenti e ridurre al minimo l’impatto ambientale. Le cuffie Zone Learn sono state progettate pensando al futuro. Conformemente alle normative sui prodotti, le Zone Learn sono al 100% prive di PVC, VOC e vernici. Inoltre, il 22% delle parti in plastica delle cuffie è realizzato con plastica riciclata post-consumo (PCR).

Tutti i prodotti Logitech sono certificati carbon neutral e utilizzano, ove possibile, energia rinnovabile. Quando si acquista un prodotto Logitech, l’impronta di carbonio di quel prodotto è ridotta a zero e si consente il sostegno della silvicoltura, delle energie rinnovabili e delle comunità colpite dall’ impatto climatico.