A backup e ripristino dei dati ci pensa Sharp.

Ce lo spiega nel contributo che vi proponiamo qui di seguito Piotr Sucharski, Head of European Technology Support Centre di Sharp Europe.

Buona lettura.

Sharp European Technical Support Center (ETSC) con sede a Varsavia, in Polonia, fornisce assistenza informativa 24/7 alle piccole e medie imprese. Le richieste più comuni poste dalle aziende riguardano problemi di backup e ripristino dei dati che gli esperti IT di Sharp aiutano a risolvere rapidamente.

I dati nell’ufficio moderno hanno un’importanza vitale e sono alla base di tutte le attività: dalla posta elettronica alla gestione delle risorse umane sino alle vendite e alla comunicazione interna. Se i dati saltano un’azienda non può funzionare. Per questo motivo è essenziale poter contare su un supporto efficace che garantisca il corretto funzionamento, il recupero delle informazioni e l’archiviazione più sicura.

Backup e ripristino: l’importanza di un helpdesk efficiente

Circa il 50% delle chiamate all’Helpdesk ETSC riguarda il ripristino di file persi o corrotti, la risoluzione di errori di backup e ripristino o la verifica che questi siano riprogrammati e funzionino correttamente.

Il recupero dei dati nella sua forma più elementare, consiste nel ripristino dei dati non più accessibili all’utente finale. Questo può verificarsi per problemi di hardware, danneggiamento dei file, perdita di dati o, come spesso accade, a causa dell’errata eliminazione di contenuti che devono essere recuperati.

Anche la più piccola impresa ha bisogno di proteggere i propri dati e di eseguire regolarmente il backup e l’archiviazione delle informazioni. Ciò è particolarmente importante per coloro che utilizzano Microsoft 365. Sebbene Microsoft fornisca una solida infrastruttura e misure di protezione, per le aziende è fondamentale disporre di una soluzione interna di backup, così da evitare la cancellazione accidentale dei file, oltre a proteggersi da minacce alla sicurezza o da interruzioni del servizio.

Risolvere i problemi velocemente e in modo economico

Il supporto IT 24/7 può aiutare le organizzazioni a risparmiare, prevenendo l’ampliarsi delle problematiche. I tecnici specializzati dell’ETSC sono capaci di risolvere i problemi molto velocemente e in modo più economico.

I servizi IT non servono solo quando gli utenti devono segnalare un problema. Gran parte del lavoro di assistenza IT, viene svolto generando in automatico – in caso di problemi – una serie di “alert”.

Siamo consapevoli che le informazioni aziendali sono estremamente importanti, motivo per cui rispondiamo prontamente ai problemi di backup e ripristino dei dati. Quando riceviamo una chiamata tramite l’Helpdesk IT di ETSC, emettiamo un ticket e, a seconda delle esigenze del sistema e della richiesta, controlliamo eventuali problemi hardware o software, ripristinando da remoto i dati dai backup o utilizzando il software di ripristino.

Dopo il parere dell’esperto ETSC, alcuni doverosi passaggi:

Gestione di file corrotti: in primo luogo, utilizzerà il software di backup e ripristino cosi da consentire l’accesso alla versione più recente del file. Se questo non funziona, cercherà di ripristinare un backup precedente del documento.

Risoluzione degli errori di backup: comporta la risoluzione di potenziali problemi hardware o software, il controllo delle impostazioni di backup e l’esecuzione di strumenti di diagnostica per garantire che tutti i processi funzionino correttamente.

Garantire la programmazione dei backup e il loro funzionamento: i backup devono essere regolarmente testati e verificati per garantire il corretto funzionamento, cosi da ridurre l’invio di avvisi automatici.

Pianificazione del ripristino di emergenza: oltre ai backup regolari, è anche essenziale disporre di un piano di disaster recovery completo. L’Helpdesk IT di Sharp può fornire assistenza nello sviluppo e nell’implementazione di tale strategia, salvaguardando l’esistenza di backup off-site, sistemi ridondanti e procedure di failover, garantendo la continuità aziendale in caso di una grave perdita di dati.

Archiviazione dei dati e conservazione a lungo termine: i backup dei dati tendono a essere un’istantanea di tutte le informazioni di un’azienda. Mentre l’archiviazione dei dati li sposta in una nuova posizione, l’indicizzazione degli elementi in un registro completo dei metadati semplifica la ricerca e il recupero di file o documenti specifici.

Backup e ripristino: quando serve una strategia dettagliata

Di conseguenza, alcune aziende, nel campo dell’istruzione, della finanza, dell’assistenza sanitaria e dei servizi professionali, potrebbero avere particolari esigenze per l’archiviazione dei dati e la loro conservazione a lungo termine. Ciò richiede una strategia di attuazione dettagliata e pianificata che garantisca la disponibilità dei file, insieme alla conformità e all’integrità dei documenti per periodi prolungati. Il nostro helpdesk IT può fornire tutta l’assistenza in merito.

Avere i dati giusti e un piano di ripristino in atto può prevenire la perdita di informazioni essenziali, oltre ad aiutare le aziende a ridurre le inefficienze e i potenziali tempi di inattività.