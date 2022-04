Microsoft 365 e Office 2021: quali differenze?

Utilizzare Microsoft 365 e Office 2021 si rivela molto utile e quasi indispensabile per chi usa il computer per lavoro, ma anche per chi vuole utilizzarlo in ambito privato; ormai ogni pc personale e sul luogo di lavoro deve infatti essere aggiornato con software all’avanguardia che permettono di sfruttare al meglio le potenzialità del computer stesso rendendo più produttivo il lavoro. Ma quali sono le differenze, nel dettaglio, tra Microsoft 365 e Office 2021? Se si acquista microsoft office, si è sicuri di fare un investimento in termini di qualità del lavoro, mentre con office 2021 ogni tipo di consumatore potrà usare la suite con facilità ed in maniera intuitiva.

Microsoft 365 è in abbonamento

Perfetto per ogni tipologia di impresa e di azienda, l’abbonamento a Microsoft 365 consente l’accesso ad app note come Word ed Excel, ed altre, con in più spazi in aggiunta e possibilità di avere supporto e poter eseguire aggiornamenti ed effettuare eventuali correzioni. Si tratta di un servizio in abbonamento che può essere pagato mensilmente oppure una volta l’anno, esiste inoltre la possibilità di estendere l’abbonamento ad altre persone fino a sei per condividere l’abbonamento ed usare le varie app su diversi dispositivi.

E’ importante scegliere il piano più adatto alle varie esigenze

Si può scegliere anche Office 2021, che dietro pagamento da effettuare una sola volta, permette di avere le app, ma quando si decide di passare ad un’eventuale versione successiva di Office si dovrà procedere di nuovo al pagamento per l’acquisto della versione aggiornata. Inoltre lo spazio di archiviazione online e il supporto tecnico non sono inclusi, come accade invece con Microsoft 365. Chi desidera avere le app di Office e condividere l’abbonamento potrà dunque acquistare Microsoft 365, mentre chi desidera avere solo le app essenziali potrà decidere di acquistare Office 2021 e pagare quindi una sola quota al momento dell’acquisto.

Con Microsoft 365 si hanno inclusi i vari aggiornamenti e si può usufruire dell’assistenza clienti, ma si deve essere sicuri di avere bisogno di tutte le app previste e per cui si paga il servizio, con Office 2021 invece si paga solo una volta e si hanno tutte le app principali, ma non prevede assistenza clienti e ha funzioni limitate. Valutare quale delle due opzioni convenga è una questione personale, che dipende dal tipo di utilizzo che si intende fare della suite e dei costi che si vogliono sostenere.