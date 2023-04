Cuffie Meliconi HP 600 Pro… vanno a ruba

Chi le cerca sul sito della casa madre potrebbe rimanerci male: le cuffie Meliconi HP 600 Pro, infatti, sono già esaurite.

Dotata di eccellente isolamento acustico nei confronti dei rumori d’ambiente, l’ultima proposta in casa Meliconi è una cuffia tv wireless universale e full comfort che promette circa 8 ore di uso continuato a volume medio mediante batteria a polimeri di litio.

Dotate d’ingressi audio analogico e ottico digitale, le cuffie Meliconi HP 600 Pro sono compatibili con la quasi totalità delle TV in circolazione e assicurano l’ascolto senza fili di programmi senza l’ingombro di cavi e lasciando completa libertà di movimento. Il segnale, infatti, attraversa muri e soffitti offrendo una distanza operativa fino a 100 metri in campo aperto. Inoltre, in dotazione ci sono anche un cavo audio aux (jack stereo analogico 3.5mm) e un cavo audio toslink (audio ottico digitale).

Leggere, ergonomiche e confortevoli, con padiglioni di forma ovoidale che si adattano ottimamente alla forma dell’orecchio, le cuffie sono dotate di tre ingressi – ottico digitale, coassiale digitale e analogico – e sono facili da ricaricare grazie all’elegante base d’appoggio, perfetta anche per riporle dopo l’utilizzo.

Prezzo suggerito al pubblico: circa 110 euro, anche se su trovapezzi.it il miglior prezzo online per Meliconi HP600 Pro risulta addirittura essere di 69,99 euro!

Specifiche delle nuove cuffie Meliconi:

Cuffia Universale

Con Base di ricarica

Ingresso audio Ottico digitale (toslink) + coassiale digitale + analogico (jack 3.5mm)

Portata max (m) 100 (in campo aperto)

Trasmissione wireless UHF 863-865 MHz.

Le recensioni online parlano chiaro

Meliconi è da sempre uno dei migliori marchi che produce accessori per televisioni e ancora una volta, anche tramite questo modello, si conferma al top della compatibilità dei suoi prodotti: le cuffie possono essere utilizzate senza alcun minimo problema con tutti i televisori in circolazione. Il prezzo di vendita non è alto e la forma ovoidale dei padiglioni isola bene dai rumori esterni.

Le cuffie HP 600 PRO sono acquistabili sul sito Meliconi, presso la GDO, i negozi specializzati di elettronica, i negozi di ricambi e componenti elettronici, e i migliori siti di e-commerce.

Stando alle recensioni, le nuove cuffie sono di tipo over-ear e i padiglioni auricolari avvolgono completamente le orecchie dell’uditore. La finitura dei materiali è buona, l’archetto è imbottito sia per conferire maggior comfort sia per una migliore aderenza alla testa.

Il colore è nero per un design estremamente razionale. La base si connette al televisore con uno dei tre ingressi messi a disposizione. Le cuffie si collegano alla base tramite connettività wireless che permette di muoversi in tutta libertà, spostandosi anche da una stanza all’altra senza la paura che ci sia una perdita dell’audio dovuta alla mancanza di segnale.

La base, oltre a servire per riporre le cuffie, funge anche da stazione di ricarica. L’autonomia delle cuffie è di 8 ore, va bene per guardare un film o una serie tv; al termine bisogna sempre ricordarsi di metterle in carica per i successivi riutilizzi.