Gigaset Fusion pensa a uffici domestici e PMI

Si chiama Gigaset Fusion l’innovativo sistema telefonico all-in-one che abbina telefono desktop, stazione base DECT, sistema telefonico PBX e base Smart Home. Grazie alla sua ampia gamma di funzioni, il dispositivo è ideale per piccoli uffici domestici, studi medici, studi legali, agenzie e per le esigenze dell’home office. Tutte le impostazioni e le funzioni possono essere configurate attraverso un’interfaccia web e gestite grazie al display touch-and-swipe. Le diverse interfacce integrate offrono la massima flessibilità per il collegamento a dispositivi esterni.

Il modo in cui lavoriamo oggi, infatti, è cambiato radicalmente. La tendenza è per l’ufficio flessibile, si può lavorare ovunque, non solo in ufficio ma anche in viaggio o a casa. E se anche i dispositivi di comunicazione per l’ufficio tendono ad essere complicati, è essenziale dotarsi di apparecchi facili da collegare, anche ad altri dispositivi, e intuitivi da usare. Questo vale soprattutto per milioni di microimprese europee con meno di dieci dipendenti che si stanno adattando ad un nuovo modo di lavorare.

Come sottolineato da Alberto Orsenigo, responsabile del settore PRO di Gigaset: «Molte di queste imprese stanno cercando di ottimizzare i costi nell’ambito di una situazione economica difficile. Soprattutto, vogliono soluzioni di telecomunicazione intelligenti senza grandi infrastrutture. È per loro e per molti altri come loro che abbiamo sviluppato Gigaset Fusion, un dispositivo che abbina tutto quanto è necessario nel segmento SOHO e PMI».

Tecnologia complessa, facilità di utilizzo

Gigaset Fusion è estremamente facile da usare. Si collega via LAN, WiFi, USB-C, Bluetooth, DECT e DECT ULE alla rete, a laptop e computer, a cuffie e portatili, a smartphone e ai sensori Gigaset Smart Home.

È possibile collegare fino a otto portatili DECT, 20 dispositivi SIP e 64 sensori Gigaset ONE X; il sistema telefonico integrato consente sei chiamate in parallelo per un massimo di 20 utenti. Cinque segreterie telefoniche locali, l’accesso ai contatti di Google o Microsoft 365 e un sistema di dialogo per la gestione automatica delle chiamate semplificano la vita lavorativa quotidiana.

Gigaset Fusion: usabilità prima di tutto

La Web User Interface di Gigaset Fusion è stata programmata per poter impostare l’intero set di funzionalità con facilità. Anche l’interfaccia per il display touch-and-swipe è frutto di un nuovo approccio, Gigaset infatti vuole rendere l’utilizzo del sistema di comunicazione il più intuitivo possibile. Ciò significa che è possibile personalizzare i tre display principali, assegnare fino a 72 tasti display e impostare la connettività.

Innovazione comunicativa in un design elegante

L’uso di materiali di alta qualità, come la tastiera resistente e precisa, l’elegante supporto e le finiture in metallo rendono Gigaset Fusion un elemento di richiamo in qualsiasi ufficio.

Il display touch-and-swipe HD da 5″ facilita l’accesso a tutte le funzioni del telefono e assicura che le informazioni sul chiamante siano sempre a portata di mano. Il menu di risposta vocale interattiva (IVR) consente di rispondere alle chiamate in modo comodo ed efficiente; il sistema IVR può essere utilizzato, ad esempio, negli studi medici per ridurre il numero di chiamate alla reception se il chiamante vuole solo lasciare una richiesta per una nuova prescrizione.

Il sistema telefonico PBX integrato è progettato per un massimo di 20 utenti, che possono essere o dispositivi mobili o telefoni desktop SIP. Fusion garantisce connessioni sicure tramite SRTP/SIPS/TLS, LDAP(S) e HTTPS. Attraverso la stazione base DECT integrata è possibile collegare fino a otto telefoni e condurre fino a quattro chiamate in parallelo. È inoltre possibile accedere ai contatti di Google e Microsoft 365.

Una caratteristica particolare è la funzione di stazione base Smart Home per un massimo di 64 sensori Gigaset ONE X. Utilizzando l’applicazione Gigaset elements per smartphone, è possibile definire le regole, attivare e disattivare gli allarmi, modificare le impostazioni dei sensori e recuperare le notifiche indipendentemente dalla posizione dell’utente, ad esempio se una finestra non è stata chiusa. L’interruttore Easy Alarm Mode sul display consente di attivare la modalità di allarme direttamente quando si lascia la postazione di lavoro. In questo modo, la stazione base Fusion può essere utilizzata anche per funzioni di sicurezza ad esempio in studi medici, uffici o negozi.

Convenienza per le piccole imprese

Il sistema telefonico PBX Gigaset Fusion offre agli utenti una serie di funzioni avanzate con utilizzo illimitato e senza ulteriori costi.

Gigaset Fusion include funzionalità aggiuntive utili in ambito aziendale, come il menu di risposta vocale interattiva (IVR), i tasti BLF, il reindirizzamento a tempo o la connessione di un massimo di 20 dispositivi IP.

Fusion salva localmente i messaggi vocali e i dettagli dei contatti, che possono poi essere scaricati in maniera centralizzata. L’utilizzo dei servizi cloud è possibile ma non è indispensabile.

I server di Gigaset si trovano in Germania, i dati vengono archiviati in modo sicuro, in conformità alle severe norme UE e al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Già con il modello Gigaset DX800A all-in-one l’azienda aveva voluto offrire al mercato una soluzione tecnicamente versatile, flessibile e duratura.

Gigaset Fusion ricorderà a molti utenti il ​​DX800A, ma dal punto di vista tecnologico il nuovo sistema offre funzionalità del tutto nuove e un design sofisticato permetterà di raggiungere nuove categorie di utenti e settori di utilizzo.

Prezzi e disponibilità

Gigaset Fusion è disponibile in un bundle con due portatili SL800H PRO in Dark Titanium. Il bundle Gigaset Fusion FX800W PRO sarà in vendita dall’inizio del 2023 al prezzo di € 599,99 IVA inclusa.

Gigaset commercializza il suo portafoglio PRO attraverso una rete di partner qualificati, che include provider IT e di telecomunicazioni, rivenditori a valore aggiunto (VAR) e fornitori di sistemi aziendali. I partner offrono consulenza, vendono e installano le soluzioni Gigaset PRO e offrono ai clienti numerosi altri servizi.