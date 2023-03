Tecnologia immersiva Epson al MIR 2023

La tecnologia immersiva Epson si prepara a MIR 2023, fiera dedicata alle tecnologie audio, video e luci, dove l’azienda presenterà una suggestiva installazione immersiva con una panoramica di opere di artisti mutimediali presentate in collaborazione con il MEET Digital Culture Center di Milano.

In occasione di MIR (Rimini, 2-4 aprile 2023), la tecnologia immersiva Epson sarà presente – presso Padiglione 3 Stand 127 della sezione MIR Tech, area core della fiera – con un ampio ventaglio di proposte rivolte non solo al mondo dell’intrattenimento e degli spettacoli, ma anche a quello della cultura e della formazione.

Tra le soluzioni immersive esposte, spicca l’installazione realizzata in collaborazione con il MEET Digital Culture Center, il Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale di Milano che cura e propone, sia all’interno dei suoi spazi sia in altre sedi, experienze, percorsi espositivi e produzioni artistiche originali per superare il Digital Divide Culturale nel nostro Paese e al tempo stesso suscitare riflessioni attraverso l’esplorazione dei linguaggi creativi del digitale.

Saranno presenti inoltre altre novità che spaziano dai videoproiettori (nuove soluzioni 4K, modelli a ottica ultra corta, proiezioni su superfici curve) al software Epson Projector Professional Tool fino alle soluzioni interattive e multisensoriali.

“Partecipiamo al MIR con grande soddisfazione – afferma Carla Conca, Business Manager Videoprojector di Epson Italia – perché crediamo che le nostre soluzioni siano perfettamente in linea con il focus di questa iniziativa: mettere al centro l’innovazione tecnologica per far vivere al pubblico esperienze coinvolgenti, come dimostra la nostra installazione nell’Area Experience che permette di apprezzare il Best Of di opere artistiche ospitate dal MEET di Milano. L’obiettivo che abbiamo in comune con questo importante centro che promuove la cultura digitale, è favorire esperienze di apprendimento immersive, sia fisiche che virtuali, per vivere appieno contenuti e narrazioni di grande intensità e suggestione.”

L’Area Experience

Collocata nell’Area Arena, “Immersive Digital Art Experience” è l’installazione con tecnologia immersiva Epson su schermo a 360° realizzata in collaborazione con Euromet, IC VideoPro e ScreenLine. Si tratta di un’overview sull’Arte Digitale attraverso estratti di opere selezionate e presentate al MEET dal 2020 al 2023. Gli artisti coinvolti in questo progetto sono: Refik Anadol, con l’installazione Renaissance Dreams (2020), Giuliana Cunéaz con l’opera filmica I Cercatori di Luce (2022), Mauro Martino con l’installazione Mapping the NFT Revolution (2022), Andrea Bonaceto con il racconto interattivo AB INFINITE 1 e Albert-László Barabási con l’opera The Art of Connection (2022/2023).

Aprire nuove sfide verso la trasformazione digitale, stimolando i processi di innovazione sociale, urbana ed economica tramite la contaminazione tra arte, scienza e tecnologia è uno dei valori che animano i progetti e le produzioni di MEET, oltre a sensibilizzare le persone affinché diventino esse stesse promotrici del pensiero digitale.

Grazie a videoproiettori EB-PU2220B, montati su supporti Euromet con la cura tecnica di IC Videopro, che proiettano su uno schermo a 360 gradi di Screenline in uno spazio di circa 16 m2, la tecnologia Epson dà concretezza e forza espressiva ai contenuti degli artisti multimediali.

Tecnologia immersiva Epson e soluzioni di videoproiezione

– L’emozione del 4KE

Con un design leggero e compatto, il videoproiettore EB-L770U è il nuovo modello laser 4KE a ottica fissa con luminosità fino a 7.000 lumen. Non solo: consente l’installazione a 360 gradi e proietta immagini coinvolgenti e di grande impatto – da 50 a 500 pollici – anche in ambienti molto illuminati.

– Proiezioni super ravvicinate

Ideale in ambito business e professionale, il nuovo EB-810E con ottica super ultra-corta e Teams Rooms Front row, consente di proiettare immagini di elevatissima qualità da distanze ancora più ravvicinate, a poco più di 2 cm dallo schermo, rendendolo adatto per le proiezioni in ambienti di piccole dimensioni.

– Proiezione su schermi curvi

Grazie alla funzione di correzione automatica, l’innovativo software Epson Projector Professional Tool (EPPT) permette di realizzare proiezioni perfette in Edge Blending e in stacking su schermi curvi. Non solo: individua e visualizza in automatico tutti i videoproiettori in rete e semplifica anche le regolazioni, senza bisogno del telecomando.

– Immersività e multiproiezione per la scuola

Con un kit “all in one” composto da 3 schermi e videoproiettori laser a ottica ultra-corta, è possibile far vivere esperienze coinvolgenti e multisensoriali: in ambito education nasce l’aula immersiva e interattiva (Immersive Teaching System) dove gli studenti possono “immergersi” nelle materie studiate e interagire con le informazioni.