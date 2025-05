3P Ellipse: il nuovo UPS di Eaton, adatto ad ogni ambiente

In un’epoca in cui lo smart working è ormai la normalità, Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, introduce una nuova soluzione per la protezione dell’alimentazione elettrica: l’UPS 3P Ellipse. Elegante, dal design accattivante e silenziosa quando in funzione, questa unità compatta offre all’utente un’eccezionale esperienza di alimentazione di emergenza, sia in contesti lavorativi che nel tempo libero, per ambienti residenziali e piccole imprese, oltre che per applicazioni nei punti vendita.

Caratteristiche del nuovo UPS 3P Ellipse

Con un’autonomia media compresa fra 15 e 20 minuti, UPS 3P Ellipse è in grado di fornire circa il 12% di energia in più rispetto alle unità UPS Eaton Ellipse ECO. Questo significa che può proteggere un numero maggiore applicazioni e un più ampio range di device, dai sistemi di intrattenimento domestico ai PC ad elevate prestazioni. Le prese includono opzioni FR, DIN/IT e IEC – un’ampia scelta in un mercato largamente dominato dalle IEC – insieme a quattro connettori da 550VA-900VA e otto da 1300VA-1700VA, per adattarsi facilmente all’utilizzo in qualsiasi Paese.

Il design flessibile e multiposizione consente all’UPS di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente: in orizzontale, in verticale, su rack o a parete (utilizzando i kit opzionali). Con la possibilità di ricaricare comodamente i dispositivi mobile tramite le porte di ricarica USB-A e USB-C, l’UPS 3P Ellipse di Eaton è il compagno ideale e affidabile per la protezione dell’alimentazione in ambiente domestico o di piccola impresa.

Dichiarazioni

Stephane Lacroix, Product Manager di Eaton, ha dichiarato: “Considerando che il lavoro da remoto è ormai la nuova normalità, la connettività semplificata in cloud tramite la scheda opzionale CLOUD-PS diviene una funzionalità fondamentale per le applicazioni aziendali. Questo trasforma 3P Ellipse in un UPS per il monitoraggio da remoto, consentendo un accesso continuo allo stato del dispositivo e abilitando le notifiche via app o dal browser web. Gli utenti possono accedere all’alimentazione in tutta tranquillità, consapevoli che la conformità alle rigide norme IEC 61643-11 garantisce un elevato livello di protezione. Eaton 3P Ellipse può essere installato adattandosi al meglio agli utenti e all’ambiente in cui viene collocato, poiché la gradevolezza estetica del dispositivo si accompagna a una grande versatilità d’uso”.