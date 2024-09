A IFA 2024 tutte le novità di TCL

Manca una settimana all’inaugurazione dell’edizione 2024 di IFA, la fiera della tecnologia che si tiene in Germania a settembre. TCL, sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC e secondo brand al mondo per i TV, è entusiasta di annunciare che porterà una nuovissima linea di prodotti a IFA 2024 che si terrà a settembre a Berlino. In occasione dell’evento, TCL svelerà i suoi piani per il prossimo futuro con tecnologie di nuova concezione progettate per ispirare la grandezza: fra i prodotti che verranno esposti ci saranno i TV QD-Mini LED, i climatizzatori TCL FreshIN, i frigoriferi della serie Free Built-in, le lavatrici, i dispositivi mobile, gli occhiali AR, i display commerciali, le soundbar, le soluzioni di gestione dell’energia domestica, e altro ancora.

I prodotti di TCL a IFA 2024

A IFA 2024, TCL introdurrà le ultime novità della pionieristica linea di TV QD-Mini LED, che offre ai consumatori esperienze audiovisive senza precedenti. L’azienda presenterà anche la nuova categoria di TV TCL NXTFRAME, con il debutto di una soluzione audio all’avanguardia sviluppata in collaborazione con uno dei brand leader a livello mondiale nel settore di riferimento.

Nel segmento degli smartphone, TCL presenterà i nuovi prodotti della serie NXTPAPER, per continuare ad offrire agli utenti esperienze più sicure grazie alla pluripremiata tecnologia di visualizzazione ottimizzata per la salute degli occhi.

In linea con la mission di TCL di offrire ai consumatori diverse soluzioni per migliorare la propria esperienza di intrattenimento, i prodotti presentati a IFA 2024 sono progettati per arricchire la quotidianità, garantendo agli utenti degli strumenti che li ispirino alla grandezza in ogni aspetto della loro vita. L’impegno dell’azienda a garantire che la tecnologia sia accessibile a tutti è evidente nella sua dedizione a offrire soluzioni accessibili ma di qualità superiore in tutta la sua gamma di prodotti.

Le partnership e l’impegno ambientale

Oltre alle sue tecnologie e ai suoi prodotti, TCL continua a ispirare le persone in tutto il mondo attraverso collaborazioni con alcune delle più importanti organizzazioni sportive del mondo, tra cui le partnership ufficiali con la FIGC e tutte le nazionali Italiane di calcio e le squadre di calcio nazionali di Spagna, Germania, Polonia e Slovacchia. In linea con i suoi impegni ambientali e sociali, TCL presenterà per la prima volta a IFA 2024 i suoi risultati in ambito ESG sotto la bandiera ONE TCL ESG, dando agli ospiti l’opportunità di conoscere i progressi dell’azienda nella produzione a basso impatto ambientale e nell’implementazione di una catena di distribuzione ecosostenibile.