Adobe Premiere Pro: disponibili nuove funzionalità AI-based

Adobe ha rilasciato Generative Extend in Premiere Pro, una funzione basata sull’intelligenza artificiale che genera e amplia istantaneamente la durata di clip video e audio, e Media Intelligence, che permette di trovare rapidamente specifici clip tra terabyte di filmati in pochi secondi. Con Generative Extend, alimentato dal modello Firefly Video e sicuro per uso commerciale, gli editor possono ora estendere video in 4K e in orientamento verticale – insieme ai clip audio – implementando il flusso di lavoro. Inoltre, After Effects offre prestazioni migliorate e strumenti 3D avanzati, mentre Frame.io introduce nuove funzionalità per archiviazione, trascrizione e supporto ampliato per diversi tipi di formati di documenti.

Le funzionalità Generative Extend e Media Intelligence, tra le più richieste dalla community dei creativi, sono ora disponibili. Queste due novità arrivano sul mercato dopo anni di anni di ricerca e feedback ricevuti dagli utenti che hanno testato le soluzioni in beta.

Ulteriori aggiornamenti disponibili in Adobe Premiere Pro includono la traduzione automatica dei sottotitoli in 27 lingue, generati dall’AI, consentendo così ai professionisti di comunicare in modo più semplice con il pubblico su larga scala in pochi secondi. La Gestione del Colore in Premiere Pro, anch’essa ora disponibile, elimina le difficoltà legate al colore trasformando automaticamente i filmati raw e log provenienti da quasi tutte le videocamere in HDR e SDR al momento dell’importazione. Queste nuove funzionalità, unite a miglioramenti generali delle prestazioni, rendono il montaggio in Adobe Premiere Pro più veloce ed efficiente che mai.

“Siamo entusiasti di vedere come la community di Adobe Premiere Pro utilizzerà Generative Extend in 4K e Media Intelligence basata su AI per creare storie che catturano la nostra immaginazione“, ha dichiarato Ashley Still, Vicepresidente Senior e General Manager di Digital Media presso Adobe. “Grazie alla potenza di Firefly e alle nostre funzionalità avanzate di AI, stiamo trasformando l’esperienza di editing video e permettendo ai nostri utenti di concentrarsi su ciò che conta di più per loro: raccontare storie intense e coinvolgenti“.

Adobe ha presentato una versione aggiornata di After Effects con un sistema avanzato per la riproduzione delle anteprime, che permette agli utenti di visualizzare in modo fluido e veloce le animazioni e gli effetti direttamente durante il processo di editing. Inoltre, sono stati aggiunti strumenti innovativi per il motion design 3D e il monitoraggio HDR. Gli aggiornamenti di Frame.io V4 includono un’archiviazione ampliata che si adatta alle esigenze dei team, eliminando le interruzioni nei flussi di lavoro e garantendo ai creativi la possibilità di condividere, gestire e organizzare i progetti in corso e i contenuti finalizzati senza limitazioni.

Generative Extend in 4K ora disponibile in Adobe Premiere Pro

Generative Extend, ora disponibile in Adobe Premiere Pro con supporto per video 4K e verticali, risolve una sfida comune ma impegnativa da superare nell’editing video: la produzione di un clip eccellente che però è troppo breve. Questa funzione di Adobe consente di allungare i clip per coprire lacune nei filmati, rendere più fluidi i passaggi e mantenere le riprese più a lungo per ottenere tempi perfetti. Basta cliccare e trascinare per aggiungere estensioni fotorealistiche a video e audio, offrendo così una flessibilità senza precedenti nelle regolazioni della timeline senza compromettere la qualità. Il supporto per video verticali garantisce che gli editor possano utilizzare Generative Extend per creare e esportare contenuti ottimizzati per i social media senza dover riframmentare manualmente le riprese.

Dal lancio in versione beta nell’ottobre 2024, gli utenti utilizzano la feature Generative Extend per: estendere filmati B-roll, adattarli al ritmo della narrazione, prolungare riprese iniziali, creare pause nei ritmi frenetici, ampliare audio ambientale, transizioni fluide tra scene e per regolare i tempi senza sacrificare la composizione o richiedere clip aggiuntivi.

Generative Extend è alimentato dal modello Firefly Video, sicuro per uso commerciale e rispettoso della proprietà intellettuale. Per promuovere la trasparenza sui contenuti generati dall’AI, le Content Credentials – che funzionano come una sorta di ‘etichetta nutrizionale’ per i media digitali – vengono associate ai risultati prodotti da Generative Extend.

“I nuovi strumenti video di Adobe basati su Firefly, come Generative Extend, hanno trasformato i nostri flussi di lavoro creativi e di post-produzione“, ha dichiarato Justin Barnes, Executive Creative Director e Partner di Versus Creative Studio. “Si integrano perfettamente nella nostra pipeline esistente, permettendoci di sperimentare, affinare e sviluppare idee creative più rapidamente che mai. La possibilità di automatizzare attività che richiedono molto tempo ha ottimizzato il nostro processo lavorativo e ci ha restituito tempo prezioso per il processo creativo, consentendoci di spingere ulteriormente i limiti della narrazione”.

AI e innovazione: Adobe Premiere Pro e After Effects rivoluzionano i flussi di lavoro creativi

Gli aggiornamenti disponibili oggi in Adobe Premiere Pro e After Effects offrono strumenti basati su AI e miglioramenti ai flussi di lavoro, consentendo ai filmmaker di navigare tra terabyte di filmati in pochi secondi, raggiungere nuovi pubblici e semplificare la creazione di effetti visivi e grafica animata.

La funzione Media Intelligence basata sull’integrazione dell’AI in Adobe Premiere Pro cambia radicalmente il modo in cui gli editor interagiscono con i loro filmati in un progetto, garantendo così risparmi di tempo significativi. Infatti, Media Intelligence riconosce automaticamente il contenuto dei clip, inclusi oggetti, luoghi, angolazioni della videocamera o metadati, come la data di ripresa o il tipo di videocamera, consentendo agli editor di trovare ciò di cui hanno bisogno, all’occorrenza.

“Sono davvero entusiasta delle soluzioni AI che Adobe sta sviluppando per i filmmaker, soprattutto delle nuove funzionalità come Media Intelligence, che mi aiuta ad arrivare al montaggio molto più velocemente”, ha dichiarato Ernie Gilbert, editor di “Opus” di A24. “Come editor, è mio compito rimanere aggiornato sulle nuove tecnologie che ci permettono di avere più tempo per concentrarci sul processo creativo con i miei collaboratori. Questi strumenti aiuteranno a semplificare alcune fasi del lavoro, permettendoci di concentrarci su ciò che potrebbe piacere di più al pubblico”.

Gli aggiornamenti disponibili in Adobe Premiere Pro includono:

La traduzione dei sottotitoli basata sull’AI , in grado di localizzare le didascalie in 27 lingue diverse in pochi secondi. I sottotitoli sono più importanti che mai poiché i filmmaker ampliano il loro contenuto per raggiungere, coinvolgere e rendere accessibile il loro lavoro a livello globale.

, in grado di localizzare le didascalie in 27 lingue diverse in pochi secondi. I sottotitoli sono più importanti che mai poiché i filmmaker ampliano il loro contenuto per raggiungere, coinvolgere e rendere accessibile il loro lavoro a livello globale. La Gestione del Colore consente una fedeltà del colore superiore e più consistente che mai, trasformando automaticamente le riprese log di quasi tutte le telecamere in HDR e SDR. Questo permette all’editor di iniziare più velocemente con immagini di alta qualità, e rende più facile che mai creare ottimi video con toni della pelle perfetti, colori più vivaci e una gamma dinamica migliorata.

Gli aggiornamenti ora disponibili in After Effects includono:

La Riproduzione dell’anteprima ad alte prestazioni rende la riproduzione di un’intera composizione più veloce che mai, su qualsiasi computer.

rende la riproduzione di un’intera composizione più veloce che mai, su qualsiasi computer. Un set ampliato di strumenti 3D , come le Luci Ambientali Animate, offre un compositing 3D più rapido e realistico.

, come le Luci Ambientali Animate, offre un compositing 3D più rapido e realistico. Il Monitoraggio HDR semplifica la riproduzione accurata e il lavoro con contenuti ad alta gamma dinamica, per progetti di motion design più luminosi e vividi.

Frame.io ottimizza la filiera produttiva dei contenuti creativi, dallo script allo schermo

Lo spazio di archiviazione ampliato in Frame.io V4, consente di collaborare su progetti multimediali in un unico ambiente digitale, eliminando la necessità di frammentare i flussi di lavoro, archiviando file su diverse piattaforme cloud. In un momento in cui molti team creativi affrontano difficoltà nel produrre contenuti su larga scala e nel soddisfare la crescente domanda, Frame.io V4 permette ai team di archiviare, gestire, collaborare e distribuire tutto, dagli script alle foto di location, dai media sorgente e molto altro, all’interno di un’unica piattaforma

Gli aggiornamenti aggiuntivi in Frame.io includono:

Strumenti avanzati per la revisione di documenti testuali , che facilitano la collaborazione su script, brief, budget, proposte, concept creativi, storyboard e altri materiali.

, che facilitano la collaborazione su script, brief, budget, proposte, concept creativi, storyboard e altri materiali. Trascrizione automatizzata (beta) che consente di trascrivere rapidamente file video e audio direttamente in Frame.io, con strumenti intuitivi per la navigazione e la ricerca testuale, oltre alla possibilità di esportare in diversi formati.

che consente di trascrivere rapidamente file video e audio direttamente in Frame.io, con strumenti intuitivi per la navigazione e la ricerca testuale, oltre alla possibilità di esportare in diversi formati. Watermark personalizzati per proteggere i contenuti in fase di lavorazione, applicando watermark di testo su video, immagini e document.

per proteggere i contenuti in fase di lavorazione, applicando watermark di testo su video, immagini e document. I Gruppi di Accesso (beta) per clienti enterprise semplificano la gestione degli utenti, permettendo agli amministratori di configurare automaticamente l’accesso collettivo ai Workspaces e ai Progetti. Questa funzionalità riduce significativamente il tempo necessario per gestire le autorizzazioni. Inoltre, le nuove opzioni di sicurezza per le aziende consentono di limitare l’accesso a cartelle specifiche, garantendo un controllo ancora maggiore sui contenuti.

Dai filmmaker emergenti ai professionisti di successo, i video creator scelgono Adobe

Molti dei filmmaker più acclamati di questa stagione continuano ad usare soluzioni Adobe, nella creazione di film pluripremiati come il record di Oscar “Anora” (vincitore di Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Montaggio, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Attrice), “Dune: Part Two” (vincitore di Migliori Effetti Visivi e Miglior Sonoro) e “The Substance” (nominato per cinque Academy Awards, incluso Miglior Film). Serie televisive nominate agli ACE Eddie Awards, come “The Jinx — Part Two” di HBO e “John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A.” di Netflix, sono state tutte realizzate utilizzando gli strumenti di Adobe Creative Cloud.

Sean Baker, sceneggiatore, regista e editor di “Anora,” afferma: “Adobe Premiere Pro è sempre stato uno strumento fondamentale per me grazie alla sua versatilità e alla capacità di gestire i flussi di lavoro, dai montaggi rapidi alle sequenze complesse e dettagliate. Per la realizzazione di ‘Anora,’ era importante sperimentare liberamente pur rimanendo fedele all’autenticità della storia, e Premiere Pro mi ha permesso di farlo”.

Prezzi e disponibilità

Le ultime versioni di Adobe Premiere Pro e After Effects sono disponibili da oggi. Premiere Pro offrirà generazioni gratuite con Generative Extend per un periodo limitato. Le funzionalità di Trascrizione e Gruppi di Accesso sono disponibili da oggi nella beta di Frame.io V4; tutte le altre funzionalità di Frame.io sono già generalmente disponibili. I nuovi aggiornamenti agli strumenti video e di collaborazione di Adobe, insieme ad altre novità, saranno presentati al NAB Show 2025 a Las Vegas dal 6 al 9 aprile.