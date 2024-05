Allied Telesis incontra e premia i Partner EMEA

Si è appena conclusa la Partner Conference e Awards EMEA di Allied Telesis, specialista mondiale nelle soluzioni di connettività e negli strumenti di rete intelligenti, svoltasi nei giorni scorsi nella storica città di Atene, in Grecia. Oltre 65 partner provenienti da tutta Europa e Medio Oriente si sono uniti ai membri del management team dell’azienda, tra cui Sachie Oshima, CEO e Chair di Allied Telesis.

In apertura della conferenza, EuJin Lim, Presidente di Allied Telesis, ha illustrato le strategie dell’azienda: “Stiamo incrementando la nostra presenza nell’area EMEA, attuando piani di crescita e di maggior coinvolgimento dei partner, oltre a costruire un team per affrontare il futuro. Tra i nostri obiettivi quello di semplificare le attività svolte con Allied Telesis: forniremo ai partner più strumenti per far crescere il loro business e lavoreremo a stretto contatto con loro per raggiungere il successo. Insieme faremo leva sui nostri punti di forza nei mercati verticali e continueremo a impegnarci per supportare al meglio il canale”.

I partecipanti sono stati aggiornati sulle ultime tendenze del mercato, le strategie previste per i diversi settori verticali, i successi dei clienti e sul modo in cui Allied Telesis si focalizzerà sull’OT e oltre. Tra i relatori ospiti, John Dente, CTO e founder di Onnec IQ, e Linsday Scott e Federico Zampese di Process Safety Solutions.

Durante l’evento, è stato riconosciuto l’impegno e il valore di numerosi partner in EMEA per le loro attività svolte nel corso dell’anno per ampliare le opportunità di business insieme ad Allied Telesis. Per quanto riguarda l’Italia, l’azienda Mannet Engineering è stata premiata con l’award per il miglior “Project of the Year”.

In chiusura, Sachie Oshima ha confermato l’importanza delle partnership di canale: “Abbiamo sempre enfatizzato l’approccio customer first. Concentrandoci sulle esigenze dei nostri clienti e partner, ci impegniamo a essere ancora più reattivi e collaborativi. Le nostre partnership sono sinergiche e hanno l’obiettivo di lavorare insieme per raggiungere risultati che non potremmo ottenere da soli, dando così luogo a una relazione molto speciale”.