Arrow Electronics e ProLion stringono un accordo di distribuzione per l’Italia

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia e ProLion, azienda specializzata nelle soluzioni di sicurezza e protezione dei dati, hanno siglato un accordo di distribuzione per l’Italia, in base al quale Arrow fornirà al canale tutte le soluzioni presenti nell’offerta ProLion.

ProLion si pone l’obiettivo di fornire alle organizzazioni soluzioni di protezione proattiva dei dati, aiutandole a proteggere, ripristinare, gestire e accedere ai propri dati. Le soluzioni di ProLion offrono ai clienti anche trasparenza e conformità dei dati, riducendone la complessità di gestione.

La soluzione centrale di ProLion è CryptoSpike, una soluzione di sicurezza e governance che protegge l’asset più importante di ogni azienda: i propri dati. CryptoSpike assicura un livello di protezione proattiva contro qualsiasi minaccia Ransomware.

“L’inserimento di ProLion a portfolio rafforza la gamma della nostra proposta per la protezione dei dati e la sicurezza informatica e si integra perfettamente con altre soluzioni già offerte ai rivenditori di NetApp” evidenzia Michele Puccio, Country Manager di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Italia.

“L’accordo con Arrow conferma che un numero sempre maggiore di imprese e di ogni settore, richiede soluzioni per contrastare il Ransomware, rispondendo ai crescenti problemi di sicurezza e alle molteplici violazioni dei dati in atto” sottolinea Murat Bölükler, Regional Manager DACH & Italy di ProLion. “Inoltre, la crescita di ProLion è guidata dalla solidità del nostro canale e vendiamo le soluzioni attraverso una rete altamente selezionata di distributori a valore, gestendo i service provider che sono focalizzati su ambienti ONTAP e che hanno competenze tecniche specifiche per realizzare soluzioni IT ai data center moderni.”