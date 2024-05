Allied Vision entra nell’ecosistema dei fornitori Avnet Silica

Stringere alleanze strategiche nel proprio mercato di riferimento, è fondamentale per essere competitivi e avere successo.

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato l’ingresso di Allied Vision, produttore di moduli e obiettivi per fotocamere industriali di alta qualità, nella propria linecard di franchising a livello EMEA. Attraverso il team EMEA Software and Services di Avnet Silica, l’accordo permette di offrire ai clienti un supporto complementare per una serie di applicazioni che spazia dalle ottiche sulle telecamere all’elaborazione delle immagini su SoC integrati.

I benefici della collaborazione tra Allied Vision e Avnet Silica

Il posizionamento strategico di Allied Vision in Germania consente ai clienti Avnet Silica di beneficiare di tempi di consegna ridotti per soddisfare rapidamente le richieste del mercato, offrendo una varietà di sensori di immagine in uno stesso fattore di forma e relativi driver API. Il fornitore dimostra la propria dedizione verso una produzione top di gamma proponendo tecnologie di allineamento attivo di sensori e obiettivi, immagini di alta qualità e funzioni di elaborazione dati ottimizzate. Inoltre, la conformità alla certificazione ISO 13485 sottolinea l’impegno di Allied Vision verso gli standard internazionali rivolti ai dispositivi medici, consolidando la fiducia dei clienti e aprendo nuove opportunità di mercato.

Il driver mainline di Avnet Silica Software and Services EMEA per le telecamere Alvium è stato integrato e accettato nel kernel Linux.

L’ingresso di Allied Vision tra i fornitori avvantaggia anche i clienti interessati ad adottare soluzioni basate su moduli Avnet Embedded che ambiscono a trarre profitto dal supporto offerto da Software & Services EMEA alle schede Avnet Embedded. I moduli telecamera Allied Vision rappresentano il complemento ideale ai dispositivi integrati per l’elaborazione delle immagini basati sui modelli Avnet Embedded, garantendo la massima efficienza nello sviluppo e nell’implementazione del prodotto. Inoltre, attraverso Allied Vision, Avnet Silica può supportare la domanda di obiettivi e sensori di immagine non inclusi nella sua linecard, come Sony.

Dichiarazioni

“La disponibilità del driver mainline per la nostra piattaforma Alvium segna un traguardo estremamente importante, non solo per la cooperazione tra Allied Vision e Avnet Silica, ma anche per tutti gli utenti. Questo driver garantisce una compatibilità ottimizzata con le soluzioni di visione embedded attuali e future e semplifica l’integrazione delle telecamere Alvium nelle piattaforme Linux e ARM“, ha affermato Torben Maschmann, Director Software & Quality Assurance per Allied Vision.

“Siamo lieti di accogliere Allied Vision tra i nostri fornitori”, ha aggiunto Michael Roeder, Senior Manager, Avnet Silica Software and Services EMEA. “La manutenzione dei driver per Windows e Linux da parte di Avnet Silica non solo offre ai nostri clienti un punto di riferimento unico per il supporto di integrazione e consulenza end-to-end, ma garantisce anche una compatibilità ottimizzata e un ecosistema di valutazione e prototipazione attivamente mantenuto per tutti i nostri principali franchise di SoC, come AMD, NXP e Renesas. Grazie a questo accordo potremo fornire ai clienti i migliori servizi di consulenza, formazione e supporto allo sviluppo”.