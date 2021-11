La videosorveglianza i-PRO a Sicurezza 2021

i-PRO EMEA approda a Fiera Sicurezza, dal 22 al 24 novembre 2021, forte del valore aggiunto della qualità, dell’affidabilità e dell’innovazione tecnologica che descrivono le soluzioni di sorveglianza a marchio Panasonic, di cui l’azienda rappresenta il recente spin-off, e mette in mostra prodotti innovativi e competitivi destinati a rivoluzionare il comparto.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gerard Figols, Presidente i-PRO EMEA: «Abbiamo scelto la cornice di questa importante manifestazione per dimostrare come intendiamo implementare l’AI sul mercato, facendo di tale tecnologia un nuovo standard per la realizzazione di prodotti affidabili e di alta qualità, dotati di un migliore rapporto qualità/prezzo e di un alto livello di personalizzazione».

Al centro della tecnologia i-PRO l’intelligenza artificiale

I professionisti del settore scopriranno allo stand M18 – Pad 5 l’ecosistema di sicurezza i-PRO EMEA basato sull’AI progettato per ottimizzare le infrastrutture di videosorveglianza; il meglio della gamma di telecamere Serie U, Serie S e Serie X; l’integrazione di App basate su deep learning del partner A.I. TECH sulle telecamere con AI on board e la piattaforma versatile ed economica VMS i-PRO Video Insight.

Lo stand ospiterà due aree di prodotto. Nella prima, Premium Distributor, i riflettori saranno puntati su soluzioni che sposano qualità, affidabilità ed efficienza con la nuova serie di telecamere U versione A abbinata al nuovo NVR iPRO NX100 introdotto recentemente che fa da apripista alla gamma che si amplierà nel 2022.

In mostra un “kit” di prodotti pensati appositamente per rispondere alla richiesta di mercato di soluzioni complete per le piccole e medie installazioni, dove il rapporto qualità/prezzo rappresenta il fattore di punta.

Un salto nel futuro aspetta invece i visitatori nell’Area Partner che ospiterà le telecamere AI, dotate di avanzate capacità di raccolta dati grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale integrati, ideali per piccole e medie installazioni in diversi mercati verticali che spaziano del retail al video controllo cittadino, fino alla piccola e media industria. La combinazione tra hardware di ultimissima generazione e software di analisi avanzate fa delle telecamere i-PRO una delle migliori soluzioni ad oggi sul mercato per rapporto funzionalità/prezzo.

i-PRO EMEA ospiterà, inoltre, il meglio delle soluzioni a portata di utente per semplicità di utilizzo, intelligenza e sicurezza del dato, realizzate in collaborazione con il partner Genetec – sviluppatore della piattaforma Security Center che riunisce videosorveglianza IP-based, controllo accessi, sistemi di riconoscimento targhe ANPR e molto altro.

In scena quindi il meglio dell’integrazione delle capacità di analisi sulle telecamere di i-PRO, sotto forma di sistemi di videosorveglianza intelligenti, sicuri e scalabili.

Per Antonella Sciortino, Regional Marketing Manager South and East Europe i-PRO EMEA: «Abbiamo scelto di unire le forze per affrontare le nuove sfide del mercato, avvicinandoci ai nostri clienti ancora di più nel semplificare il compito a chi si occupa di sicurezza oggi. La partnership tecnologica ha permesso a Genetec di arricchire la piattaforma software con la solidità dell’hardware e l’alta qualità d’immagine tipica dei prodotti i-PRO. L’integrazione di funzioni di intelligenza artificiale (AI) – a bordo delle telecamere i-PRO e sulla piattaforma software Genetec – abilita da oggi una varietà di scenari di applicazione, grazie a configurazione ed installazione semplice e a prova di qualunque tipologia di utente business. Il tutto sotto forma di soluzioni impenetrabili dal punto di vista della rete e a prova di attacchi informatici».