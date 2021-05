Il presidente e CEO di AMD Dr. Lisa Su terrà un keynote a COMPUTEX 2021, una delle principali fiere tecnologiche globali incentrata quest’anno sul tema della costruzione di ecosistemi tecnologici globali. Dr. Lisa Su presenterà la visione della società per il futuro del computing, inclusa la crescente adozione di soluzioni grafiche e di calcolo ad alte prestazioni di AMD nel keynote intitolato “AMD Accelerating – The High-Performance Computing Ecosystem”.

Al keynote, che sarà trasmesso in streaming alle 10:00 (GMT + 8) di martedì 1 giugno, sarà possibile accedere sulla piattaforma ibrida COMPUTE X 2021 e sul sito ufficiale della società.

Organizzato dal Trade Development Council di Taiwan External (TAITRA), il Computex di quest’anno sta lanciando per la prima volta una formula ibrida che unisce gli eventi in loco con #COMPUTEXVirtual per una più accessibili e completa esperienza.

Per registrarsi al “COMPUTEX 2021 Hybrid” o per visualizzare le informazioni sullo spettacolo più recenti, visitare www.computextaipei.com.tw .