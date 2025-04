Apeos di Fujifilm è adesso disponibile anche il Polonia e Slovenia

Fujifilm Europe annuncia la continua espansione sul mercato della serie di stampanti multifunzione per ufficio di alta qualità Apeos. Già disponibile in Francia, Spagna, Italia e Regno Unito, la gamma è ora disponibile anche in Polonia e Slovenia, a seguito della firma di accordi di distribuzione in entrambi i Paesi.

A un anno dal successo del lancio in Italia e nel Regno Unito e a cinque mesi dall’espansione del mercato in Francia e Spagna, le aziende di sei Paesi europei stanno ora beneficiando della gamma Apeos e delle sue innovative funzionalità di stampa progettate per migliorare qualità, efficienza, sicurezza e sostenibilità.

Una gamma di stampanti che soddisfa le esigenze dei nuovi ambienti lavorativi

In Polonia, è stata siglata una nuova partnership con Arcus per la distribuzione e la vendita di dispositivi MFP e POD per conto di Fujifilm. In Slovenia, la gamma Apeos MFP sarà distribuita da Extra Lux, già partner nel Paese per i dispositivi di produzione POD (print-on-demand) di Fujifilm.

Sviluppata dalla giapponese FUJIFILM Business Innovation Corp., fornitore di stampanti multifunzione A3 nella regione Asia-Pacifico, la gamma Apeos offre prestazioni e affidabilità eccezionali. Basata sulla decennale esperienza di Fujifilm nel settore della stampa e dell’imaging, la gamma promuove anche la sostenibilità grazie a numerose funzionalità migliorate e a un design accurato. Il funzionamento a basso consumo energetico, la riduzione del consumo di toner e l’attenzione alla minimizzazione dell’impatto ambientale sottolineano l’impegno di Fujifilm verso una produzione responsabile e soluzioni sostenibili.

Tre serie della gamma sono inizialmente disponibili sia in Polonia che in Slovenia: le Apeos C7070 e C3060 (stampanti A3) e la Apeos C4030 (stampante A4).

Il marchio Apeos rappresenta l’impegno di Fujifilm nel comprendere e soddisfare le esigenze dell’ambiente lavorativo moderno in continua evoluzione. I dispositivi multifunzione (MFP) Apeos sono progettati per integrarsi armoniosamente in ambienti d’ufficio eterogenei, supportare il lavoro da remoto, migliorare la produttività grazie a controlli intuitivi e garantire la massima sicurezza dei dati attraverso robuste e avanzate misure di protezione.

Caratteristiche principali della serie Apeos

Qualità

Risoluzione di stampa ai vertici della categoria di 1200×2400 dpi

IReCT (tecnologia di regolazione digitale dell’immagine) riduce al minimo gli errori di messa a registro del colore

Gestione versatile dei supporti con velocità che variano da 20 a 70 pagine al minuto.

Sicurezza BLI Security Validation (Keypoint Intelligence) Protezione contro utenti non autorizzati Solida protezione dei dati Protezione contro l’accesso non autorizzato

Usabilità / Affidabilità Operazioni rapide senza tempi di attesa Massima flessibilità nell’organizzazione dello spazio in ufficio. Connessione fluida e senza interruzioni con dispositivi mobili. Navigazione semplice tramite interfaccia intuitiva e spia di avvertimento

Sostenibilità Tecnologie di fusione IH che riducono il consumo energetico Testina di stampa a LED che consente di risparmiare energia Toner Super EA-Eco che contribuisce a ridurre il consumo energetico, ottenuto tramite fusione a bassa temperatura

Supporto della trasformazione digitale Possibilità di lavorare ovunque anche modalità di lavoro ibrido Integrazione nativa alla connettività in cloud. Stampa ovunque e in qualsiasi momento grazie alle soluzioni di stampa. Le funzioni di scansione avanzate supportano il processo di digitalizzazione con funzioni che includono OCR ricercabile, orientamento automatico della pagina scansionata in posizione verticale, correzione di pagina inclinata e rimozione delle pagine vuote.



Dichiarazioni

Matthew Wrighton, Head of Device Technology and Partner Development, Fujifilm EMEA, commenta: “Il successo della gamma Apeos MFP continua a crescere. Dopo i primi riscontri positivi nel Regno Unito, in Italia, Francia e Spagna, siamo entusiasti di estendere i vantaggi di qualità superiore, efficienza, sicurezza e sostenibilità alle aziende in Polonia e Slovenia. Grazie alla collaborazione con Extra Lux e Arcus, partner dotati di reti eccellenti e una profonda conoscenza del mercato locale, siamo in grado di connettere le nostre pluripremiate tecnologie con le realtà aziendali che possono trarne il massimo beneficio. La serie Apeos incarna l’impegno di Fujifilm per l’innovazione e la soddisfazione del cliente. Le stampanti sono progettate per rispondere alle esigenze varie e imprevedibili degli ambienti di lavoro moderni, offrendo maggiore produttività, sicurezza robusta e funzionalità avanzate che consentono alle aziende di prosperare”.