Dopo il lancio dello scorso 13 aprile, a partire da oggi è finalmente acquistabile in Italia il nuovo Surface Laptop 4, disponibile sia nella versione consumer, sia per un’utenza business.

Il nuovo arrivato della famiglia Surface, che si contraddistingue per il suo iconico design sottile ed elegante, arriva sul mercato con un display touchscreen 3:2 PixelSense, disponibile sia nella versione da 13,5”, nel colore Platino con rivestimento in Alcantara oppure Nero satinato, sia nel modello da 15”, sfoggiando quest’ultimo una moderna finitura metallica nera o platino.

Inoltre, al fine di rispondere a tutte le esigenze dei consumatori, è possibile scegliere tra due diversi processori, entrambi in grado di garantire prestazioni laptop eccezionali, transizioni fluide tra le schede del browser e la velocità necessaria per l’operatività multitasking: Intel Core di undicesima generazione oppure il processore mobile AMD Ryzen con Radeon™ Graphics Microsoft Surface® Edition (8 core).

Surface Laptop 4 include una fotocamera frontale HD integrata con incredibili capacità operative in condizioni di scarsa luminosità e un microfono da studio in array, per assicurare una resa audio potente e cristallina. Il nuovo dispositivo Surface permette inoltre di fruire dei propri contenuti preferiti comodamente e da qualsiasi luogo in maniera immersiva, grazie ad un display touchscreen con 201 PPI e altoparlanti Dolby Atmos .

Surface Laptop 4 è in vendita sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori a un prezzo di partenza di 1149€ (modello da 13,5’’) e 1499€ (modello da 15’’) per le configurazioni consumer, mentre l’utenza business potrà acquistare il nuovo Laptop 4 attraverso i partner di canale Microsoft, tramite acquisto online su Microsoft Store nella sezione for Business o gli agenti commerciali del Microsoft Store a partire da 1249€ (modello da 13,5’’) e da 1599€ (modello da 15’’).

Acquistando sul Microsoft Store, studenti, insegnanti e genitori potranno ottenere uno sconto esclusivo del 10% sulla gamma Laptop 4, tramite un semplice processo di autorizzazione online. Inoltre, a partire da oggi, il Microsoft Store propone un’offerta di lancio imperdibile: acquistando il nuovo Surface Laptop 4 entro il 18 maggio sarà possibile ricevere fino a 750 € restituendo un dispositivo idoneo. Maggiori dettagli sulla pagina dell’iniziativa.