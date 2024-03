Attiva Evolution incontra i principali player del settore IT

Lo scenario della cybersecurity italiano, nel 2023 è stato caratterizzato da attacchi cyber sempre più evoluti e numerosi. Gli attacchi sono infatti cresciuti del 65% e il phishing dell’87%. Sono dati che mettono in luce un’urgenza: la necessità di capire, prevenire e agire attraverso sinergie di filiera. Il futuro del mondo IT, va oltre l’orizzonte della cybersecurity.

Questi i principali temi emersi in occasione di Attiva Incontra, l’evento annuale che si è tenuto a Reggio Emilia e che Attiva Evolution – la business unit di Attiva dedicata al mercato a valore – organizza ogni anno dal 2016 in collaborazione con i principali player del settore IT alla ricerca del giusto mix per il successo dei reseller, system integrator e degli Msp.

Attiva Evolution fa parlare i vendor

Un evento fortemente voluto da Attiva Evolution per creare valore – cifra che caratterizza la missione aziendale votata da un lato allo scouting dell’eccellenza della industry, dall’altro alla capacità di sostenere il mercato con azioni di education e servizio al canale – tra tutti i player della filiera e che quest’anno si è sviluppato attraverso un format innovativo con sessioni in plenaria e speech in modalità “TEDx” tenuti direttamente dai vendor, chiamati a condividere la loro visione sul tema, nonché a raccontare le ultime novità della loro offerta e della loro innovazione.

Sul palco, guidati anche in questa occasione da Marco Lorusso, oltre a Lorenzo Zanotto, Business Unit Manager di Attiva Evolution, si sono alternati Acronis, Cy4gate, Ermetix, Kaspersky, N-able, Reevo, Sonicwall, Orizon e WatchGuard.

Nella seconda parte dell’evento di Attiva Evolution, i partecipanti hanno poi potuto prendere parte a workshop tenuti da Acronis, Kaspersky, N-able, Sonicwall, Syneto e Orizon e WatchGuard per un approfondimento diretto e verticale sulle tematiche trattate e sulle tecnologie presentate.

Appuntamento a Attiva Incontra 2025.

Dichiarazioni

“Viviamo in un contesto di mercato sempre più complesso e articolato. Lo dimostrano i dati dello scorso anno in tema di cybersecurity ed è il motivo per cui tutta la filiera deve lavorare in sinergia. Non solo i player del settore IT che continuano ad innovare e a proporre soluzioni strategiche, ma anche e soprattutto noi di Attiva Evolution che, in quanto distributori, dobbiamo sapere interpretare lo scenario e anticiparlo puntando alla produzione di valore facendo leva su alcuni elementi principali come ricerca, competenza e supporto per essere al servizio del canale e fare educazione sul tema”, commenta Lorenzo Zanotto, Business Unit Manager di Attiva Evolution. “Questo è l’approccio che ci caratterizza e siamo orgogliosi di aver al nostro fianco così tanti partner con i quali ho avuto l’onore di condividere questo momento di confronto e approfondimento su tematiche che toccano da vicino tutti, dal singolo alle aziende”.