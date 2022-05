Jabra Talk 65: connessione sicura ovunque e in movimento

Jabra, specialista nelle soluzioni audio personali e per l’ufficio, presenta Jabra Talk 65, il nuovo auricolare mono Bluetooth progettato per gli utenti che sono sempre in movimento, sia per lavoro che svago, e vogliono rimanere connessi. Jabra, al tempo stesso, ha aggiornato gli auricolari mono cuffie Talk 15 e Talk 25, già presenti sul mercato.

Il nuovo Jabra Talk 65 è stato progettato in particolare per effettuare chiamate cristalline in ambienti rumorosi, in quanto vanta un’impareggiabile cancellazione del rumore dell’80%, con la tecnologia a 2 microfoni, che garantisce una comunicazione chiara senza fastidiose interruzioni del suono, in qualsiasi ambiente ci si trovi.

Questo auricolare mono Bluetooth ha una portata wireless fino a 100m/ 300ft, permettendo una maggiore mobilità e assicurando una connessione stabile. Il Talk 65 offre fino a 14 ore di tempo di conversazione con una singola carica, così da poter continuare a comunicare, sia se si è impegnati professionalmente, e costretti a viaggiare, o semplicemente se si alle prese con lo shopping.

Jabra Talk 65 permette anche lo streaming di informazioni GPS e da fonti multimediali e l’accesso one-touch a Siri o Google Assistant. Il design è certificato IP54, il che significa che è protetto da polvere e acqua, ed è quindi sufficientemente robusto per essere usato in ogni luogo.

L’auricolare offre anche la flessibilità per essere indossato su entrambe le orecchie, e il design leggero rende la vestibilità sicura e confortevole, non importa quanto ci si muova.

Con il lancio di Jabra Talk 65, il marchio danese propone anche l’aggiornamento degli altri prodotti della gamma Talk. Il Talk 15 è ora dotato di 7 ore di conversazione, mentre il Talk 25 acquisisce 9 ore di durata della batteria. Entrambi i prodotti includono il Bluetooth® 5.0 per una maggiore connettività.

Elisa Marchesini, Country Manager di Jabra, ha dichiarato: “L’auricolare Jabra Talk 65 Bluetooth Mono rappresenta una grande estensione del telefono. Grazie all’80% della cancellazione del rumore con la tecnologia a 2 microfoni e alla portata wireless di 100m/300ft, è possibile utilizzarlo sia per le chiamate di lavoro, che per le conversazioni private, indipendentemente da dove ci si trovi. Grazie al comfort di qualità e alla sua vestibilità, ci si accorgerà a malapena della sua presenza”.

Jabra Talk 65, prezzo e disponibilità

Il nuovo auricolare Jabra è disponibile presso rivenditori selezionati al prezzo di vendita suggerito di 99 euro

Jabra Talk 65: principali caratteristiche: