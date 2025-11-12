Avnet Silica è “Automotive Distributor of the Year – Europe”

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato di essere stata insignita del premio Automotive Distributor of the Year – Europe di Diodes Incorporated. Il riconoscimento premia l’eccezionale performance, il valore strategico e la forte crescita sostenuti da Avnet Silica nel settore automotive europeo.

Avnet Silica ha mostrato costante crescita nella creazione e conversione della domanda

Il premio è stato conferito in occasione della Partners for Growth Global Distributor Conference 2025, tenuta da Diodes Incorporated, dal 26 al 29 ottobre a Lăng Cô, Hue City, Vietnam. Il distributore è stato premiato per aver raggiunto diversi obiettivi chiave che sottolineano l’impegno del distributore nel mercato automotive. I traguardi includono il raggiungimento del miglior tasso di crescita anno su anno in termini di transazioni point-of-sale (POS) in ambito automotive rispetto ai livelli registrati da analoghe aziende del settore, il conseguimento dei ricavi più elevati in termini di demand creation, e la capacità di cogliere e convertire maggiori opportunità di demand creation con i clienti automotive.

Avnet Silica è impegnata nel fornire componenti di elevata qualità e affidabilità e servizi ingegneristici a valore aggiunto essenziali per applicazioni automotive avanzate, che includono sistemi ADAS, di infotainment e di elettrificazione.

Dichiarazioni

“Questo riconoscimento è una testimonianza del focus scrupoloso che il nostro team mantiene su un settore estremante impegnativo quale quello dell’automotive”, afferma Thomas Foj, Senior Director Supplier Management, Solutions & Markets and Strategy EMEA, Avnet Silica. “La solida partnership costruita con Diodes è fondamentale per fornire le soluzioni affidabili e altamente performanti di cui necessitano i nostri clienti. Siamo grati per questo riconoscimento e auspichiamo di proseguire su questa linea vincente”.