Il videocitofono Linea5000 di BTicino premiato agli Archiproducts Design Awards 2025

Il videocitofono BTicino Linea5000 è stato premiato nella categoria “Systems, Components and Materials” agli Archiproducts Design Awards 2025.

Gli Archiproducts Design Awards, giunti alla loro decima edizione, valorizzano ogni anno i prodotti più rappresentativi per innovazione, ricerca progettuale e qualità costruttiva. Il premio è assegnato da una giuria internazionale composta da architetti, designer, creativi e giornalisti specializzati, che seleziona le soluzioni capaci di distinguersi nel mondo dell’architettura e dell’interior design.

Il riconoscimento a Linea5000 sottolinea l’impegno di BTicino nello sviluppo di sistemi che uniscono estetica, affidabilità e integrazione tecnologica, offrendo risposte concrete alle esigenze dell’abitare contemporaneo e degli edifici professionali.

“Questo premio conferma la nostra continua ricerca verso prodotti capaci di coniugare design, qualità dei materiali e semplicità d’uso. Abbiamo progettato Linea5000 per renderlo accessibile a tutti, a riprova del nostro costante impegno nel creare soluzioni che semplifichino la vita delle persone e riducano al tempo stesso l’impatto ambientale”, ha dichiarato Milka Eskola, Vicepresidente Design BTicino e Gruppo Legrand presente alla serata di premiazione.

Linea5000 è già disponibile sul mercato italiano ed è parte dell’ecosistema di soluzioni connesse BTicino, pensate per migliorare comfort, sicurezza e gestione degli spazi.

IL PRODOTTO VINCITORE

Linea5000 with Netatmo, il nuovo videocitofono da esterno connesso, unisce design, sostenibilità, interfaccia intuitiva e funzionalità smart, digitalizzando completamente l’esperienza di accesso agli edifici all’insegna della massima personalizzazione.

Caratterizzato da linee verticali e da una struttura essenziale, integra un ampio display, videocamera HD e sensori intelligenti in un design contemporaneo. L’interfaccia, con assistenza vocale e testi scalabili, garantisce un utilizzo semplice e accessibile, mentre la navigazione ispirata allo smartphone consente una gestione evoluta con messaggi personalizzabili, accesso remoto e modifica autonoma dei nomi.

Realizzato anche con materiali riciclati e un numero ridotto di accessori, presenta una cornice in alluminio e cinque finiture metalliche che ne facilitano l’integrazione in qualsiasi contesto architettonico.