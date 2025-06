Banda larga: soluzioni alternative alla fibra ottica

La banda larga è diventata una necessità fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, ma molte aree rurali e non servite continuano a soffrire di un accesso limitato o inesistente a Internet ad alta velocità. In questo articolo, Morgan Kurk di Cambium Networks commenta il nuovo scenario e la centralità del costo per bit.

Buona lettura!

Il Fixed Wireless è la soluzione più economica e efficace per portare banda larga ovunque: il riconoscimento della NTIA negli USA.

Il riconoscimento da parte della NTIA (National Telecommunications and Information Administration) che un approccio basato esclusivamente sulla fibra ottica era economicamente impraticabile per una pluralità di gruppi demografici nel portare la banda larga, 100/20 Mbps, nelle aree non servite, è sia benvenuto che un segno di assenso all’approccio del libero mercato.

Il BEAD, acronimo di Broadband Equity, Access, and Deployment, è l’iniziativa del governo federale degli Stati Uniti con l’obiettivo di colmare il divario digitale fornendo accesso a internet ad alta velocità a prezzi accessibili, soprattutto nelle aree rurali non servite o sottoservite. Il programma stanzia 42 miliardi di dollari per la realizzazione di progetti di infrastrutture a banda larga, mappatura, equità e adozione di servizi internet. La revisione, tecnologicamente neutrale, del programma BEAD, che concentra l’attenzione sul costo per bit per località in riferimento alla banda larga, favorirà una maggiore copertura e colmerà il divario di accesso più rapidamente a un costo notevolmente inferiore per i contribuenti. Inoltre, consente un modello di business più sostenibile per tutti gli operatori di rete e la banda larga fixed wireless, che utilizza sia lo spettro con licenza che quello senza licenza, è una soluzione ideale per i mercati tipicamente a bassa densità non serviti e scarsamente serviti che BEAD sta cercando di affrontare.

Le soluzioni fixed wireless fisse di Cambium soddisfano gli obiettivi BEAD



Le linee di prodotti PMP 450 ed ePMP di Cambium Networks sono in grado di soddisfare e superare lo standard BEAD obbligatorio di 100:20 e possono farlo a un costo per bit leader del settore: una combinazione vincente. Entrambe sfruttano sia la banda 5 GHz che quella 6 GHz, con la piattaforma PMP 450 che supporta anche l’uso della banda CBRS a 3 GHz. Le reti ePMP 3000 legacy possono essere migrate senza soluzione di continuità a ePMP 4500, consentendo velocità di trasmissione dati più elevate per gli abbonati e ampliando la copertura nei mercati difendibili dal BEAD. cnHeat è in grado di fornire modelli rapidi di copertura e capacità, consentendo di valutare i mercati, selezionare i siti delle torri e supportare rapidamente le proposte di finanziamento BEAD per soddisfare l’aggressivo programma rivisto definito dalla NTIA.

di Morgan Kurk di Cambium Networks