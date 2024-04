BRC-AM7: la nuova telecamera pan-tilt zoom di Sony

Sony presenta un modello di punta di telecamera 4K 60p pan-tilt-zoom (PTZ) con obiettivo integrato, la BRC-AM7. Grazie alla tecnologia PTZ Auto Framing, che utilizza la tecnologia AI per il riconoscimento avanzato, la telecamera consente un tracking automatico preciso e naturale dei soggetti in movimento. Queste innovazioni consentono di semplificare la produzione video di alta qualità per le trasmissioni, gli eventi live e le produzioni sportive.

La telecamera PTZ BRC-AM7 al NAB Show 2024

La BRC-AM7 è anche la telecamera PTZ con obiettivo integrato più piccola e leggera al mondo misura 168,7 mm di larghezza (circa 6,64 pollici), 225,2 mm di altezza (circa 8,87 pollici) e 192,3 mm di profondità (circa 7,57 pollici), con un peso di soli 3,7 kg (circa 8,16 libbre). Le dimensioni e il peso favoriscono una maggiore libertà, tra cui una maggiore flessibilità di installazione, una più ampia accessibilità in luoghi difficili e un maggior numero di punti di osservazione. Inoltre, il BRC-AM7 funziona senza problemi con l’ecosistema di telecamere professionali di Sony, garantendo compatibilità e perfetta corrispondenza dei colori.

La disponibilità del BRC-AM7 è prevista per l’inizio del 2025. È prevista l’esposizione presso lo stand di Sony al National Associations of Broadcasters (NAB) Show 2024 di Las Vegas, dal 14 al 17 aprile 2024.

L’avanzata tecnologia PTZ Auto Framing di Sony, attualmente presente nella serie SRG-A di telecamere PTZ ottimizzate per clienti aziendali e del settore educativo, verrà estesa ad altri modelli. Nella primavera del 2025 o più tardi, Sony fornirà un aggiornamento del firmware Ver. 3.00 che aggiungerà la tecnologia PTZ Auto Framing alla telecamera PTZ full-frame a obiettivo intercambiabile FR7.

BRC-AM7 offre un’eccellente qualità delle immagini

Combinando il sensore di immagine CMOS Exmor RS impilato compatibile con il 4K di tipo 1.0 e il più recente motore di elaborazione delle immagini BIONZ XR, il BRC-AM7 ottiene immagini ad alta risoluzione 4K 60p con meno rumore. Il sovracampionamento a 5K consente agli utenti di acquisire video 4K ad alta risoluzione e supporta anche le immagini 4K HDR, che rappresentano chiaramente sia le scene luminose che quelle scure.

L’obiettivo all-in-one di nuova concezione è dotato di uno zoom ottico 20x e di Clear Image Zoom, uno zoom a super-risoluzione interamente a pixel che consente di zoomare ad alto ingrandimento mantenendo inalterata la risoluzione, fornendo riprese con teleobiettivo fino a 30x in 4K o 40x in Full HD.

È inoltre dotato di un esclusivo filtro ND elettronico variabile integrato che consente di regolare senza problemi la trasmittanza del filtro da 1/4 a 1/128. Oltre a poter regolare l’esposizione senza modificare la profondità di campo, gli utenti possono anche sfruttare le impostazioni automatiche per regolare automaticamente l’intensità della luce al livello impostato sulla fotocamera per adattarsi agli ambienti con condizioni di illuminazione difficili.

Tecnologia avanzata di inquadratura automatica PTZ

La tecnologia PTZ Auto Framing di Sony, che incorpora anche l’autofocus, impiega l’intelligenza artificiale integrata per il riconoscimento avanzato, tracciando automaticamente un soggetto in base a informazioni dettagliate come lo scheletro, la testa, il viso e l’abbigliamento della persona. Il funzionamento intuitivo e le funzionalità remote contribuiscono a creare efficienza nella gestione di una produzione o di un evento dal vivo.

Il meccanismo di rotazione pan-tilt di nuova concezione consente un funzionamento rapido, fluido e silenzioso a una velocità di 0,004 gradi al secondo fino a 180 gradi al secondo. Ciò amplia la gamma di applicazioni, includendo scenari che richiedono un movimento accurato dell’inquadratura, come la danza, i concerti, le funzioni religiose e lo sport. Inoltre, il BRC-AM7 è dotato di una funzione di preimpostazione che consente di registrare e richiamare la composizione della telecamera per una riproduzione senza sforzo.

BRC-AM7 garantisce una robusta interoperabilità del sistema

Il BRC-AM7 si integra facilmente nella gamma di telecamere Sony, grazie alla compatibilità con “ITU709”, “709tone”, “S-Cinetone” e “S-Log3” per semplificare la corrispondenza dei colori. Inoltre, è caratterizzata da un’esperienza utente e da un funzionamento familiari. La telecamera supporta i terminali GENLOCK ed è compatibile con le unità di impostazione master e i pannelli di controllo remoto di Sony, consentendo il funzionamento di più telecamere e l’integrazione con gli switcher di Sony.

Inoltre, il design compatto e leggero della telecamera consente di effettuare riprese in luoghi difficili da installare, come soffitti, gru o bacchette sul palcoscenico, nonché di effettuare riprese su treppiede utilizzando i fori per viti da 3/8-16 UNC e 1/4-20 UNC sulla superficie inferiore.

In termini di alimentazione, il BRC-AM7 è compatibile con il versatile connettore XLR a 4 pin e supporta PoE++ (Power over Ethernet Plus Plus).

Gli ingressi audio e le uscite video versatili consentono una maggiore espansione e personalizzazione del sistema. La telecamera dispone di uscite 12G-SDI e HDMI® e 3G-SDI per l’uscita monitor. Per l’audio, la BRC-AM7 dispone di due canali di connettori XLR a 3 pin e di un ingresso stereo da 3,5 mm.

IP e free-d compatibili per supportare la nuova produzione video

Il BRC-AM7 supporta SRT, RTMP, RTSP, ND e la fibra ottica, consentendo la produzione remota su reti IP. È compatibile con VISCA over IP, protocollo S700PTP e CGI, consentendo il controllo remoto delle telecamere tramite comandi esterni. Supporta inoltre IP Tally, fornendo un supporto completo per la produzione remota.

Inoltre, il BRC-AM7 è compatibile con il protocollo free-d, comunemente utilizzato nelle produzioni virtuali come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR). È in grado di emettere con precisione le informazioni di tracciamento della telecamera (pan/tilt/zoom/focus/iris) in uno spazio 3D, consentendo la perfetta integrazione di riprese dal vivo di persone reali con sfondi e personaggi in computer grafica 3D, creando immagini composite realistiche.

Costruzione e imballaggio sostenibili

Gli elementi del BRC-AM7 incorporano materiali sostenibili, tra cui la plastica riciclata SORPLAS e imballaggi più attenti all’ambiente.

Dichiarazioni

“La BRC-AM7 arricchisce la ricca tradizione di telecamere PTZ di Sony, rinomate per la qualità delle immagini, e rafforza l’ecosistema di soluzioni connesse di Sony“, ha dichiarato Norbert Paquet, Head of Live Production di Sony Europe. “Di recente abbiamo incorporato la tecnologia di auto tracking basata sull’AI nei nostri modelli e il feedback è stato straordinario. La capacità della telecamera di tracciare e inquadrare costantemente i talenti consentirà di migliorare l’efficienza della produzione, eliminando il tempo e le congetture nella creazione dei contenuti e fornendo al contempo elevati valori di produzione“.