Brevi porta i NAS ASUSTOR nella propria rete di distribuzione

ASUSTOR, importante e innovativo produttore di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, ha stretto un accordo con Brevi, uno dei principali protagonisti sulla scena della distribuzione nazionale del settore IT, che vanta in Italia una rete di 29 Cash & Carry e oltre 10.000 rivenditori.

Forte di una completa gamma di NAS, che parte dalle compatte soluzioni a 2 bay della linea Drivestor, pensate per la casa e l’home office, fino alle performanti e affidabili proposte rackmount a 16 bay della linea Lockerstor, che garantiscono una capacità di archiviazione fino a 384 TB, passando per le soluzioni desktop fino a 10 bay, le proposte firmate ASUSTOR stanno conquistando i favori di un numero sempre crescente di aziende, professionisti e utenti domestici, che da oggi potranno fare riferimento anche sulla vasta rete distributiva di Brevi.

Sempre in prima linea nell’adottare le tecnologie più avanzate non appena disponibili, ASUSTOR ha dotato i suoi NAS di esclusive funzionalità come MyArchive, che permette di utilizzarli come delle vere e proprie unità a dischi rimovibili, che possono venire montati automaticamente all’inizio dei processi di backup e smontati al loro termine, semplificando l’esecuzione delle strategie di backup 3-2-1 e consentendo a rivenditori e VAR di proporli alla loro clientela come soluzioni di archiviazione particolarmente innovative e flessibili.

“Protagonista della distribuzione IT da oltre quarant’anni, Brevi è oggi in grado di vantare la leadership nel segmento Cash & Carry e il primato nazionale per numero di punti vendita nel nostro Paese”, ha dichiarato Sergio Mozzarelli, Italy Sales Rappresentative di ASUSTOR. “L’indiscussa affidabilità, le prestazioni e le esclusive funzionalità delle nostre proposte non potranno che venire apprezzate anche dai rivenditori di Brevi e sono certo, quindi, che questa partnership non tarderà a regalarci reciproche soddisfazioni”.