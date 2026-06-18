Al Durst NEXT Technology Festival 2026 la società festeggia i suoi 90 anni

Durst Group celebrerà il suo 90° anniversario con il Durst NEXT Technology Festival, che si terrà il 25 e 26 giugno 2026 presso la sede centrale dell’azienda a Bressanone, in Alto Adige. Fondata nel 1936, Durst si è evoluta dalle sue radici nell’imaging fotografico fino a diventare un’azienda globale per la produzione digitale e la stampa industriale. Sotto l’idea guida “Our World is Printed”, l’anno dell’anniversario riflette sul patrimonio dell’azienda guardando al tempo stesso alle tecnologie, alle partnership e alle idee che plasmeranno la prossima fase della produzione industriale.

“Durst ha iniziato 90 anni fa con un’idea chiara: rendere le cose buone ancora migliori”, ha dichiarato Christoph Gamper, CEO e comproprietario di Durst Group. “Questa idea continua a guidarci oggi. Con la produzione digitale, l’automazione e l’Industrial Intelligence, stiamo costruendo il prossimo capitolo partendo dalla nostra esperienza. Il Durst NEXT Technology Festival sarà l’occasione per aprire le porte della nostra azienda, favorire il confronto e condividere una visione comune sul futuro della produzione industriale”.

“L’innovazione industriale è sempre stata alimentata dalla capacità di connettere persone, idee e tecnologie”, ha dichiarato Rachel Brill, Direttrice del Durst NEXT Technology Festival e Fondatrice di CHAPT3R “Durst NEXT offre un contesto in cui i visitatori possono vedere come l’automazione, l’intelligenza artificiale e l’Industrial Intelligence stiano diventando parte di ambienti di produzione reali – e come queste evoluzioni possano generare nuove opportunità per l’industria, il business e la società”.

Il Durst NEXT Technology Festival è concepito come una piattaforma aperta per il dialogo, lo scambio e l’esperienza diretta. L’evento riunirà professionisti e realtà provenienti dai mondi della tecnologia, dell’industria, dell’imprenditoria, della ricerca accademica, delle istituzioni, dell’agricoltura, della stampa e della manifattura avanzata, riflettendo la varietà dell’ecosistema internazionale di clienti, partner, esperti e collaboratori che gravitano attorno a Durst.

Al centro del festival vi sarà una riflessione su come la produzione industriale stia evolvendo nell’era dell’automazione, dei dati e dell’intelligenza artificiale e su come queste innovazioni possano tradursi in sistemi produttivi affidabili, scalabili e sostenibili.

Il 25 giugno Durst ospiterà la prima edizione dei Durst NEXT Honors, una serata a invito dedicata all’eccellenza dei clienti e alla rete globale di partner che contribuiscono ogni giorno al mondo della stampa. L’evento sarà un momento di riconoscimento e confronto, celebrando le persone, le applicazioni e le partnership che hanno accompagnato lo sviluppo internazionale dell’azienda.

Il 26 giugno il festival aprirà le porte al pubblico con un’intera giornata di panel, conferenze, dimostrazioni dal vivo ed esperienze interattive. L’Innovation Stage ospiterà approfondimenti dedicati a temi quali Industrial Intelligence, produzione di stampa digitale, workflow automatizzati, deep tech, digital twin, produzione sostenibile, ceramica tecnica e applicazioni destinate a settori particolarmente esigenti come l’aerospaziale.

Uno dei momenti centrali dell’evento sarà la presentazione di KYVERIS, la piattaforma Durst dedicata all’Industrial Intelligence per la produzione digitale. Integrando hardware, software, dati e know-how di processo, KYVERIS rappresenta la visione Durst di ambienti produttivi sempre più intelligenti, adattivi ed efficienti.

Accanto al programma sul palco, i visitatori potranno scoprire applicazioni dedicate alla robotica, alla scansione 3D, alla ceramica tecnica, ai sistemi indossabili, ai workflow di produzione digitale e alla KYVERIS Sandbox.

La giornata sarà inoltre arricchita da momenti di networking, musica e proposte gastronomiche che rifletteranno sia il legame di Durst con il territorio altoatesino sia la vocazione internazionale dell’azienda.

La giornata aperta al pubblico si terrà il 26 giugno 2026.