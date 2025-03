Cegid Retail Store Excellence garantisce una CX senza precedenti

Cegid, fornitore europeo di soluzioni di gestione aziendale cloud per la finanza (tesoreria, tasse, ERP), le risorse umane (buste paga, gestione dei talenti), i CPA, la vendita al dettaglio e i settori imprenditoriali, annuncia il lancio in Italia di Cegid Retail Store Excellence, la nuova soluzione dedicata alla gestione delle attività, della comunicazione e dell’engagement dei team in-store. A complemento dell’offerta Retail di Cegid, la nuova soluzione soddisfa sia le esigenze dei clienti Cegid esistenti, integrandosi con la loro piattaforma Cegid Retail, sia quelle dei prospect.

La nuova soluzione risponde all’esigenza quanto mai urgente per i brand di offrire un’esperienza di sempre più alto livello all’interno del punto vendita.

Con oltre 1.000 retailer che si sono già dotati delle sue soluzioni per il retail in 75 Paesi diversi, Cegid supporta la trasformazione digitale di quasi 85.000 punti vendita specializzati e brand di lusso. La piattaforma di commercio unificato Cegid Retail consente un’esperienza di acquisto eccezionale, in totale agilità, ovunque nel mondo.

Frutto dell’acquisizione dell’azienda britannica StorIQ avvenuta nel giugno 2022, Cegid Retail Store Excellence si rivolge ai retailer con un numero di punti vendita compreso tra 50 e 2.000, che desiderano migliorare sia l’esperienza dei clienti sia quella dei dipendenti. Cegid Retail offre oggi una copertura ancora più completa della gestione dei punti vendita, consentendo di offrire attività e servizi coerenti all’interno del negozio.

Cegid Retail Store Excellence: una soluzione utile e innovativa per standardizzare la gestione dei punti vendita delle catene retail, con la garanzia di una customer experience senza precedenti

Progettata per essere “Mobile e SaaS First” e molto veloce da implementare, la soluzione supporta i team sul campo nel rispetto degli standard del brand o del punto vendita, aiutandoli al contempo a gestire il proprio business in modo autonomo. Cegid Retail Store Excellence si basa su tre funzionalità principali:

Task management , per controllare la comunicazione e l’esecuzione dei compiti, assicurando la coerenza e il controllo delle attività e la conformità agli standard in tutti i punti vendita;

, per controllare la comunicazione e l’esecuzione dei compiti, assicurando la coerenza e il controllo delle attività e la conformità agli standard in tutti i punti vendita; Gestione dell’engagement , per creare una vera e propria comunità di brand ambassador, consentendo loro di tenersi aggiornati sulle novità dell’azienda in modo semplice e intuitivo, di accedere a tutti i documenti chiave per i negozi, di formarsi e collaborare;

, per creare una vera e propria comunità di brand ambassador, consentendo loro di tenersi aggiornati sulle novità dell’azienda in modo semplice e intuitivo, di accedere a tutti i documenti chiave per i negozi, di formarsi e collaborare; Gestione del carico di lavoro, per ottimizzare il tempo disponibile per la consulenza ai clienti e migliorare l’efficienza anticipando e controllando il tempo assegnato alle attività di back-office.

La nuova soluzione rafforza l’esperienza e la leadership di Cegid nella gestione dei punti vendita, sia in Italia che a livello internazionale

Offrendo una soluzione in grado di avvantaggiare sia i clienti Cegid che hanno già accesso alla piattaforma e alle applicazioni Cegid Retail, sia i nuovi clienti, Cegid si rivolge ora a nuovi segmenti di mercato come le catene di garden center, bricolage, elettronica e ottica, molte delle quali hanno già aderito all’ecosistema Cegid Retail.

Già consolidata in altri mercati europei come il Regno Unito, ha dimostrato il suo valore attraverso best practice significative. Un esempio è l’implementazione presso PVH Group, azienda madre di brand iconici come Calvin Klein e Tommy Hilfiger, che ha adottato la soluzione per migliorare la gestione delle attività nei propri punti vendita. In poche settimane, Cegid Retail Store Excellence ha trasformato l’esperienza dei dipendenti del negozio, prima sovraccarichi di lavoro e tecnologie, permettendo ai negozi del gruppo di risparmiare quattro ore di lavoro a settimana, con un impatto economico quantificato in 300.000 sterline di costi operativi ottimizzati.

Disponibilità di Cegid Retail Store Excellence

Cegid Retail Store Excellence è ora disponibile in Italia. La soluzione, già distribuita in 55 Paesi, utilizzata in oltre 11.000 punti vendita e tradotta in 24 lingue, beneficia inoltre di una roadmap dinamica che offre regolarmente funzionalità innovative e una progressiva integrazione nell’ecosistema Cegid Retail.

Dichiarazioni

“Oggi, la corretta gestione delle operazioni nella loro rete di negozi fisici è una priorità per i brand e le catene. La nostra soluzione Cegid Retail Store Excellence consente di standardizzare e ottimizzare le operazioni utilizzando strumenti semplici e intuitivi“, afferma Nathalie Echinard, Direttore della Business Unit Retail di Cegid. “Conosciamo e condividiamo l’importanza che i nostri clienti attribuiscono all’offerta di una customer ed employee experience di massima qualità e, con il nostro ecosistema Cegid Retail, lavoriamo quotidianamente per supportarli pienamente a elevare la loro esperienza retail“.