Vedere tutto, nel dettaglio, anche al buio e a mezzo kilometro di distanza: Hikvision, produttore di tecnologie e soluzioni per la videosorveglianza e la sicurezza, presenta una telecamera che assicura inquadrature stabili a distanze rilevanti, per una ripresa senza compromessi. Aeroporti, strade ed autostrade, centri commerciali, parcheggi, territori urbani ed extraurbani, parchi pubblici: le telecamere Speed Dome Hikvision a tecnologia DarkFighter sono ideali per le installazioni professionali di alto livello, dove occorre una copertura globale e dettagliata di aree sensibili.

Vedere da lontano, anche di notte

Vaste aree sensibili che richiedono una copertura globale notturna? Le telecamere Speed Dome Hikvision a tecnologia DarkFighter permettono di vedere l’intera scena fino a mezzo kilometro di distanza grazie ai potenti illuminatori smart IR e allo zoom ottico 42X, che garantisce inquadrature stabili a lunga distanza e restituisce immagini di qualità 4K chiare e dettagliate in un qualsiasi punto della scena.

Vedere con intelligenza

Speed Dome DarkFighter di Hikvision supporta funzioni “smart” come: rilevazione bagaglio abbandonato, oggetto rimosso, rilevazione intrusioni, attraversamento linea, entrata/uscita in un’area, audio exception detection, vandal-proof alarm, e molto altro ancora. Tramite il software di video management HikCentral Professional è poi possibile collocare la telecamera in una mappa satellitare: sulla mappa saranno rappresentati il cono di copertura e la direzione di puntamento della telecamera insieme all’immagine sul monitor, e con un semplice click si potrà muovere la telecamera per controllarne la direzione e lo zoom a distanza.

Vedere volti e persone

Speed Dome DarkFighter supporta anche la funzione di rilevamento volti (fino a 30 contemporaneamente). Questa funzione non si limita a rilevare e tracciare i volti presenti in una scena, ma seleziona ed invia la migliore immagine del volto mentre è in movimento. La funzione “Person Arming” confronta poi in tempo reale le immagini delle persone rilevate e le traccia fornendo indicazioni sulla loro posizione (coordinate geografiche di longitudine e latitudine).

Vedere auto e targhe

E’ smart anche l’approccio al rilevamento dei veicoli, che individua numero di targa, modello e colore del veicolo. La funzionalità avanzata di Tracking “Vehicle Arming” permette poi di tracciare la posizione geografica dei veicoli predefiniti attraverso le coordinate di longitudine e latitudine.

Tutte queste caratteristiche, unitamente al WDR da 120db, all’alloggiamento per Micro-SD fino a 256GB, alla protezione IK10, al livello di protezione IP67, ai 280°/s di velocità Pan Speed e al range di temperatura da -40°C a +70°C, fanno di questa telecamera un vero punto di riferimento nel mercato della videosorveglianza professionale.