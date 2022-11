Cose Generali da sapere per Scommettere sul Calcio Americano

Le scommesse sul calcio americano raggiungono i 10 miliardi di dollari all’anno. E questo solo negli Stati Uniti! L’affluenza media alle partite è di 70 mila tifosi. Si tratta di un numero superiore a quello di qualsiasi altro campionato del mondo. Dato il grande interesse per il gioco e l’eccitazione degli americani, coloro che scommettono sulla Rabona Bet falsano le quote, dando luogo a situazioni rischiose. Analizziamo le peculiarità delle scommesse sul calcio americano.

Tipi di scommesse

Gli scommettitori possono scegliere una di queste opzioni:

L’esito è la vittoria di una squadra. Il pareggio si verifica abbastanza raramente, quindi la maggior parte degli allibratori non aggiunge questo mercato alle opzioni previste.

Vincitore del quarto. Scommettere solo dopo aver visto l’inizio della partita.

Può essere totale e individuale, in un trimestre separato e tenendo conto degli straordinari.

Si tiene conto del tempo principale, della metà o del quarto.

Metà / partita e quarto / partita – il risultato del primo tempo / quarto e il risultato dell’intera partita. La durata di un quarto è di 15 minuti, mentre l’intero confronto è di 60 minuti.

Le scommesse aggiuntive sono: vittoria nel torneo, pari/dispari, primo tempo, differenza di punteggio esatta, quale squadra segnerà per prima, ecc.

Principali sfumature

La NFL è un famoso campionato di calcio americano. Naturalmente, è possibile scommettere su altri campionati, ma sono accompagnati da meno informazioni per il lavoro analitico.

In primo luogo, gli scommettitori dovrebbero studiare le regole del gioco. Per padroneggiare le basi, è necessario vedere 2-3 partite. E solo allora vale la pena di occuparsi della terminologia:

Un touchdown è un lancio della palla nell’area punti dell’avversario (6 punti);

Un field goal – un pallone calciato nella porta avversaria (3 punti);

Safety – azione produttiva (2 punti) quando l’attaccante viene fermato con la palla o esce dal campo nella sua zona punti;

Il quarterback è il passatore principale della squadra;

Il running back è un giocatore che trasporta un tackle dalla propria zona alla zona di meta avversaria;

Il fullback è il giocatore della linea di fondo che apre la strada al running back.

Questa disciplina comprende due trimestri iniziali e due finali. Gli outsider hanno successo il 30% delle volte e i favoriti il 70%. Tuttavia, non bisogna flirtare regolarmente con i leader, perché un approccio di questo tipo porta a perdite nel corso della partita. Gli underdog, pur essendo inferiori, non sono altrettanto significativi. Un handicap positivo su di loro si applica in 54/100 partite.

Analisi degli eventi

Il giocatore chiave è il quarterback. È lui che comanda il processo. Se il giocatore principale salta una partita o non dà il meglio di sé, l’intera squadra si indebolisce notevolmente in termini di chimica.

Le partite della NFL non si giocano con la stessa frequenza di quelle della NHL o della NBA. Le squadre hanno sempre una settimana di tempo per recuperare. Grazie a questo programma, gli atleti si affaticano poco o niente.

Analizzare i parametri statistici: yard totali, penalità, yard perse a causa di violazioni, numero di fumble, ecc. Analizzare le statistiche separatamente per trimestre e confrontare i dati con quelli degli avversari.

La pioggia battente aiuta il lato difensivo. La velocità e la tecnica del club offensivo vengono annullate. Inoltre, il maltempo diminuisce le prestazioni, quindi non flirtate con un totale più alto.

Le squadre della NFL hanno rapporti complessi, quindi non ci sono incontri in cui si gioca in modo rilassato. Gli scrimmage hanno un aspetto principesco, indipendentemente dalla classifica. Ricordate il sostegno dei tifosi: non per niente le squadre vincono più spesso tra le mura di casa.

Sintesi

In generale, risulta che i seguenti aspetti influenzano il risultato finale del calcio americano: la forma delle squadre, il livello di motivazione, il fattore campo e le condizioni meteorologiche. Se si trovano le sfumature che gli analisti non hanno preso in considerazione quando hanno stabilito le quote, allora si potrà individuare il jackpot e rimpinguare il proprio deposito.