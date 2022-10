Hikvision: terminali versatili, integrabili e multiautenticazione

Hikvision ha lanciato nuovi terminali della serie DS-K1T502, a prova di vandalo e all-in-one.

I terminali trovano il loro naturale impiego per applicazioni in ambito di Controllo Accessi, Video Intercom e Video Security. La loro adattabilità a differenti contesti e l’alto grado di protezione meccanica offrono tuttavia un più ampio raggio di applicazioni: oltre ai tradizionali contesti, possono ad esempio essere impiegati come terminale di servizio integrato in un sistema Intercom, oppure come periferica audio/video in ambito video security.

Robustezza e versatilità

Questi terminali si presentano con un rivestimento in lega di zinco ad elevato grado di protezione (classe IP 65) ed elevato indice di resistenza (IK 09). Supportano molteplici metodi di autenticazione (tessera Mifare/Desfire, Pin, impronta digitale), Remote App Control e Web Management.

Anche da remoto Oltre al Live view con audio bidirezionale, questi terminali sono abilitati per il controllo remoto in funzioni di apertura/chiusura; blocco/sblocco porta; cattura dell’immagine; registrazione. Anche la chiamata audio/video è possibile da postazione remota tramite l’App Hik-connect, client server o posto interno Intercom.

Versatilità e integrazione totale Questi terminali sono ideali per molteplici ambiti di applicazione: di dimensioni contenute, sono adatti per installazioni outdoor e semplici da integrare anche in sistemi di terze parti mediante interfaccia ISAPI. Si integrano perfettamente nell’ecosistema di soluzioni per la sicurezza Hikvision mediante piattaforma di supervisione Hik-Central. E sono attenti alla privacy con una funzionalità specifica che limita la condivisione di dati sensibili.