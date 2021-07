D-Link svela due wireless bridge per una connessione ottimale fino a km di distanza

D-Link ha annunciato due nuovi arrivi alla sua famiglia di soluzioni per la connettività. I nuovi 5km long-range Wireless AC Bridge (DAP-3711) e i 20km Long Range Wireless AC Bridge (DAP-3712) sono progettati per offrire una connettività resiliente, stabile e veloce in aree precedentemente impossibili da raggiungere sia in ambienti urbani che rurali.

Costruiti con tecnologie di punta del settore e progettati specificamente per la copertura a lunga distanza, il DAP-3711 e il DAP-3712 sono dotati di antenne direzionali high-gain da 15 e 23 dBi. Queste consentono una copertura di rete stabile e ad alta velocità equivalente a una connessione cablata fino a 5 km e 20 km di distanza, rispettivamente, ideale per impostare la videosorveglianza o l’accesso wireless anche nei luoghi più remoti.

Il DAP-3711 e il DAP-3712 di D-Link offrono velocità di trasferimento fino a 867 Mbps e sono progettati con tecnologia TDMA, che filtra le interferenze creando un collegamento diretto tra l’access point e il client. Le trasmissioni vengono assegnate a una fascia oraria, eliminando sovrapposizioni di dati e riducendo le interferenze per massimizzare l’efficienza airtime e le velocità di trasferimento. Per di più, sono anche dotati di crittografia wireless personale ed aziendale a 128 bit per supportare la sicurezza end-to-end.

Progettati appositamente per resistere a una vasta gamma di ambienti esterni, il DAP-3711 e il DAP-3712 di D-Link sono racchiusi in robusti case con classificazione IP66, resistenti all’acqua e alla polvere, oltre a una protezione incorporata contro i sovraccarichi di 8kV. Ideali per schermare le reti in caso di eventi atmosferici e ambienti difficili, queste feature di progettazione combinate permettono ai dispositivi di essere implementati ovunque sia necessario per garantire una connettività costante.

I nuovi bridge wireless supportano Power-over-Ethernet (PoE) e sono dotati di un iniettore PoE incluso. Questo permette ai manager di rete di eseguire una singola connessione via cavo e di installare i dispositivi in modo rapido e senza sforzo, senza la necessità di prevedere linee di alimentazione separate.

Caratteristiche principali

• Permettono di collegare senza fili dispositivi fino a 5 km a 20 km di distanza l’uno dall’altro

• Le antenne direzionali high-gain forniscono una copertura wireless veloce, stabile e a lungo raggio

• L’alta velocità e la copertura costante filtrano le interferenze con la tecnologia TDMA

• Il case IP66 resistente all’acqua e antipolvere consente l’implementazione in condizioni esterne difficili

• Il PoE consente un’installazione più pulita con alimentazione e connettività di rete su un unico cavo

• La protezione dai sovraccarichi di 8kV protegge la tua rete da carichi di tensione imprevisti

• Velocità AC wireless a 5GHz fino a 867Mbps

• Crittografia wireless personale e aziendale a 128bit per una rete più sicura