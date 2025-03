Da Skebby nuove opportunità per il settore IT e marketing

Un modello di partnership flessibile e senza investimenti: c’è questo alla base del Programma Partner 2025 appena annunciato da Skebby, l’innovativa piattaforma italiana che offre servizi professionali di mobile marketing. L’obiettivo di Skebby, con il lancio del nuovo Programma, è rafforzare il proprio impegno nel garantire nuove opportunità di business a software house, system integrator, sviluppatori e agenzie di marketing.

Tante le opportunità offerte da Skebby ai propri Partner

Dopo il positivo riscontro ottenuto nel 2024, il Programma Partner di quest’anno prevede la possibilità di proporre ai propri clienti i servizi di messaggistica del Gruppo Commify di cui Skebby è parte, attraverso modalità di collaborazione flessibili e incentivanti.

Professionisti e aziende del settore IT e marketing possono quindi ampliare la propria offerta senza necessità di competenze specifiche né di alcun tipo di investimento, includendo servizi di mobile messaging per l’invio di promozioni, promemoria di appuntamenti, conferme d’ordine, One Time Password (OTP) e molto altro. Oltre all’invio di SMS massivi e personalizzati, attraverso la piattaforma online Skebby o direttamente da CRM o altri software gestionali, grazie alle integrazioni tramite API, da quest’anno è prevista l’opportunità di guadagnare anche con i messaggi WhatsApp, attraverso il servizio WhatsApp Business Platform. La struttura del programma permette poi di ricevere fino al 20% dei ricavi generati dall’utilizzo dei servizi.

L’adesione al Programma Partner è gratuita e semplice: basta registrarsi sul sito di Skebby, richiedere e poi compilare il modulo di iscrizione. Una volta verificati i requisiti e definiti gli accordi, il Partner è libero di proporre i servizi di mobile messaging in totale autonomia, potendo sempre contare sul supporto degli esperti Skebby, che continueranno ad occuparsi dell’assistenza tecnica alla clientela.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda, dov’è possibile approfondire i dettagli del programma e avviare il processo di adesione.

Dichiarazioni

Domitilla Cortelletti, Marketing Manager di Skebby, ha commentato: “Il successo del Programma Partner 2024 ha dimostrato quanto sia forte l’interesse per la messaggistica mobile come strumento di comunicazione efficace e immediato per molteplici settori e ambiti. Con l’edizione 2025 contiamo di ampliare ulteriormente la base dei nostri partner, offrendo ad aziende del settore IT, agenzie di marketing e consulenti, una soluzione semplice e vantaggiosa per integrare i nostri servizi nei loro modelli di business, generando valore sia per loro che per i loro clienti”.