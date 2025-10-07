DeepinView X Large Scale: la protezione perimetrale targata HikVision

La protezione dei perimetri rappresenta oggi una delle sfide più complesse per il settore della sicurezza. Dalle applicazioni commerciali fino alle infrastrutture critiche, servono soluzioni capaci di assicurare rilevazioni affidabili e tempestive anche su vaste aree, dove le condizioni ambientali variabili e la complessità operativa mettono rapidamente in crisi i sistemi tradizionali.

In questo scenario nasce DeepinView X Large Scale, la nuova generazione di telecamere Hikvision progettata specificamente per la protezione perimetrale anche a lungo raggio. Non si tratta di un adattamento di tecnologie generiche, ma di un prodotto ingegnerizzato da zero per affrontare le sfide strutturali della sicurezza outdoor: dalla gestione dei falsi allarmi all’affidabilità analitica, fino alla continuità di servizio e alla semplicità di configurazione.

Dai limiti tradizionali alla progettazione verticale

I sistemi convenzionali soffrono di limiti evidenti: falsi allarmi causati da pioggia, vento, insetti o variazioni di luce, difficoltà di calibrazione e algoritmi che non evolvono nel tempo. Questo si traduce in sovraccarico operativo, perdita di fiducia e costi crescenti.

DeepinView X Large Scale nasce per superare questi ostacoli con una progettazione verticale: sensori ad alta sensibilità, ottiche evolute, intelligenza artificiale specializzata e potenza computazionale dedicata lavorano in sinergia per fornire rilevazioni stabili, precise e realmente su misura.

Tecnologia su misura per la protezione perimetrale

Il cuore della piattaforma è un sensore CMOS da 1/1.8” con ottiche P-Iris e tecnologia DarkFighter, in grado di garantire immagini nitide anche in condizioni critiche di illuminazione. Gli illuminatori IR ad alta efficienza assicurano uniformità della scena nelle ore notturne, permettendo al sistema di mantenere un’elevata precisione di analisi anche in assenza di luce naturale.

Con l’introduzione delle nuove telecamere della Serie 5 DeepinView X Large Scale viene ridefinito anche il range di rilevazione: nelle ore diurne l’analitica AI raggiunge distanze comprese tra 80 e 100 metri, mentre di notte la portata varia dai 40 metri della versione turret fino agli 80 metri della varifocale, passando per le bullet a focale fissa. Una gamma di opzioni che consente di adattare il sistema a diversi scenari operativi.

A livello analitico, algoritmi di deep learning evoluti distinguono minacce reali da disturbi ambientali, garantendo un’analisi precisa e stabile anche in scenari complessi. La configurazione è semplice, flessibile senza calibrazioni complesse.

L’elaborazione degli allarmi avviene direttamente a bordo camera, garantendo rapidità, affidabilità e indipendenza dalla stabilità di rete. Sul fronte cybersecurity, la presenza di un modulo TPM 2.0 e di crittografie avanzate assicura standard di protezione enterprise, indispensabili per siti sensibili e infrastrutture critiche.

Applicazioni strategiche delle DeepinView X Large Scale

Le DeepinView X Large Scale trovano applicazione in tutti quegli scenari dove la complessità operativa e l’estensione del perimetro richiedono la massima affidabilità. Dalle aree industriali e logistiche, caratterizzate da accessi multipli e dinamiche variabili, agli aeroporti, porti e nodi ferroviari, dove i flussi continui di persone e veicoli impongono un controllo selettivo e preciso. Anche infrastrutture energetiche e aree di confine traggono beneficio da un monitoraggio stabile e continuo, capace di ridurre costi e falsi allarmi.

Le telecamere si adattano sia a nuove installazioni sia a progetti di revamping, permettendo di ridurre il numero di dispositivi, semplificare la configurazione e ottenere un netto miglioramento in termini di sostenibilità e affidabilità.

Un nuovo approccio alla sicurezza perimetrale con le telecamere DeepinView X Large Scale

Con DeepinView X Large Scale non parliamo di un’evoluzione incrementale, ma di un cambio di paradigma. Ogni componente – dall’ottica al motore AI, dalla gestione locale degli allarmi alla sicurezza informatica – è integrato in una piattaforma unica, costruita per massimizzare prestazioni e continuità di servizio.

In un settore dove la specializzazione è ormai imprescindibile, Hikvision ridefinisce lo standard della videosorveglianza perimetrale: affidabilità reale, precisione analitica e sostenibilità operativa su larga scala.