RS Components (RS), marchio commerciale di Electrocomponents plc, partner globale di soluzioni omni-channel per clienti e fornitori industriali, ha aggiunto nuove funzionalità a DesignSpark PCB PRO e lo ha introdotto a catalogo con un proprio codice RS per rendere l’acquisto più semplice.

La versione gratuita di DesignSpark PCB offre a chiunque l’opportunità di progettare il proprio circuito stampato gratuitamente. Grazie alle tante caratteristiche che si trovano solo nella versione commerciale, questo software rimane il più diffuso tra singoli utenti e piccoli team. La nuova versione PRO alza ulteriormente l’asticella, fornendo funzioni avanzate che possono essere supportate solo da un software professionale di progettazione PCB. Questa versione, introdotta nel 2019, offre alle aziende con team di progettazione più strutturati o con requisiti più stringenti un percorso di migrazione a basso costo e senza soluzione di continuità verso funzionalità di progettazione e produzione PCB avanzate.

I nuovi utenti possono ora acquistare una licenza perpetua per DesignSpark PCB PRO direttamente attraverso il loro account su RS Components, utilizzando il codice RS dedicato 220-5326. I clienti della versione PRO v9 possono passare alla versione successiva, v10, utilizzando il codice RS 220-5327. Si semplifica così l’esperienza di acquisto per gli utenti registrati che non devono più inserire i dettagli di pagamento o effettuare un’ulteriore transazione.

“Siamo certi che l’aggiunta di un codice RS dedicato per una licenza DesignSpark PCB PRO renda più facile l’accesso alle sue funzionalità avanzate. Il processo di acquisto di una licenza è ora semplice come l’acquisto di qualsiasi altro prodotto sul sito web di RS Components” ha commentato Pete Wood, Head of DesignSpark Experience di RS.

In linea con la versione PRO, DesignSpark PCB V10.0 presenta molte funzionalità aggiuntive, tra cui:

Nuova opzione “Disconnect from Signal Nets”

Controllo SMT da componente a componente

Elaborazione di un file per la foratura in formato Gerber

Marcatori temporali degli elementi della libreria

Miglioramenti alla procedura guidata per i nuovi componenti

L’ultima versione di DesignSpark PCB PRO, V10.0, aggiunge alle sopracitate caratteristiche anche una serie di altre funzionalità richieste dai clienti esistenti. Queste includono:

Backup intelligente

Nuovo DRC (controllo delle regole di progettazione)

Nuova barra delle reti

Miglioramenti alla producibilità

Miglioramenti al plottaggio

Un confronto completo di DesignSpark PCB e DesignSpark PCB PRO è disponibile qui.

I nuovi utenti PRO possono accedere a tutte le sue caratteristiche attraverso una licenza perpetua al costo unico di € 423,75 + IVA, mentre i clienti esistenti possono passare alla versione V10.0 al costo di € 84,75 + IVA.

DesignSpark PCB PRO V10.0 sarà ora disponibile per la licenza attraverso tutti i siti web di RS Components nella valuta locale.